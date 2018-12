Los 10 mejores momentos del planeta fútbol en el año 2018

Un año futbolístico que echa el cierre

Vivimos las últimas horas de un año, 2018, que ha sido muy prolífico en cuestiones futbolísticas. Sin duda, han existido momentos puntuales que han marcado lo mejor de un curso que se nos va para dar paso al año 2019. En Goal hemos querido repasar cuales han sido los mejores momentos y protagonistas de un año 2018 cargado de fútbol. Son los siguientes..

1. Francia, campeona del Mundo. En el Mundial de Rusia, los “gallos” franceses se hicieron con el preciado título, derrotando en la final a la sorpresa del torneo, Croacia. Mbappé, Lucas, Varane, Griezmann y compañía lograron el título más preciado del año futbolístico.

2. Real Madrid, Rey de Europa. Por tercera vez consecutiva, el equipo blanco se alzaba con el título de campeón de Champions League. Los blancos derrotaban en la final al Liverpool, en un partido donde el gran protagonista positivo de la final fue Gareth Bale por su golazo, mientras que Salah – lesionado- y Karius -gol inexplicable por un error enorme- formaban parte de la historia negativa del torneo.

3. Atlético, príncipe de Europa. Tras su eliminación inesperada de la Champions, el equipo de Simeone tenía la obligación moral de ganar la final de la Europea League. Los rojiblancos lo hicieron en Lyon ante el Marsella, en una final marcada por dos goles de Antoine Griezmann, MVP del torneo, y de un tanto final del capitán Gabi, en su último choque con los colchoneros. Fue una victoria histórica para el equipo del Cholo, que después también lograría ganar la Supercopa de Europa en Tallin ante el Real Madrid.

4. Doblete del FC Barcelona. Los pupilos de Ernesto Valverde, doblegados en Europa, fueron conquistadores de otro doblete, ganando Liga y Copa española. En el torneo de la regularidad superaron con facilidad al Atlético y también al Real Madrid, mientras que en la Copa barrieron al Sevilla en la final, disputada en el Wanda Metropolitano, lo que acredita al Barça como auténtico “rey de copas” nacional, con una hegemonía aplastante estos años.

5. Modric, Balón de Oro. El croata, campeón de la Champions con el Madrid y subcampeón mundial con Croacia, logró culminar una temporada dorada, superando a los dos grandes monstruos de este deporte, Messi y Cristiano, haciéndose con los premios individuales a mejor del año. El croata ganó el Balón de Oro, el premio The Best y también el premio “Goal 50” a mejor europeo del curso. Un año involvidable para el balcánico, niño de la guerra.

6. Messi, infinito. El argentino, lastrado por la eliminación del Barça en Europa y por la de Argentina en el Mundial, firmó una temporada matrícula de honor. Nadie marcó más goles que Messi en toda Europa y acabó ganando su quinta Bota de Oro. Además, cierra LaLiga como máximo goleador, asistente, rematador y regateador de la competición. Su dominio, aplastante, le coloca como gran favorito para ganar el Balón de Oro de 2019.

7. River, campeón de la Libertadores. En una final trufada de incidentes, suspensiones y polémica para dar y tomar, el equipo “millonario” se proclamó Campeón de América al superar en la final, disputada en el Bernabéu de Madrid, a Boca Juniors. El equipo de Gallardo logró un título que tuvo sabor español y provocó una gran controversia.

8. Cuatro reyes, una corona. La final four de la Liga de Naciones la disputarán Inglaterra, Suiza, Portugal y Holanda. La nueva competición impulsada por UEFA tuvo una gran acogida en todos los países. En su camino, la competición dejó sin premio a la selección española de Luis Enrique, que comenzó con buen pie el torneo y se fue desinflando, siendo segunda de grupo y quedándose a las puertas de la “final a cuatro” de este torneo recién creado.

9. Real Madrid, campeón del mundo. El equipo blanco logró en Abu Dabi imponerse al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos en una final en la que consiguió algo inédito: ganar tres UCL y tres Mundiales de Clubes de manera consecutiva, un hito sin precedentes en la historia. Bale fue elegido MVP del torneo y el Madrid, ganar 8 de las últimas 9 finales que ha disputado.

10. El VAR. Sin duda, el gran protagonista del año fue el sistema de video-arbitraje. Es decir, la famosa tecnología para ayudar a los colegiados. Se instauró en el VAR, después llegó a LaLiga tras haber pasado por la Bundesliga y finalmente, ahora también estará presente en los partidos de octavos de final de la Champions, que tardó en aprobar esta medida pero que, finalmente y tras las presiones de los clubes, pondrá en marcha el VAR en esta ronda. El VAR no acabará con la eterna polémica del fútbol, pero sí lo hace algo más justo y ayuda al árbitro, reduciendo el margen de error humano en un gran porcentaje de ocasiones.