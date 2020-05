La autocrítica de Benedetto: "River fue un justo campeón, nos ganó en la cancha"

El Pipa reconoció la derrota sufrida en Madrid ante el Millonario, detalló algunos errores y manifestó su deseo de cerrar su carrera en en Boca.

Darío Benedetto dejó un muy grato recuerdo entre los hinchas de Boca. A pesar de que el final de su ciclo quedó algo manchado por la derrota en la final de la 2018 (y su posterior transformación en meme por su gesto a Gonzalo Montiel) y por su pedido de ser transferido tras un flojo primer semestre de 2019, el Pipa fue el mejor nueve que tuvo el Xeneize desde el retiro de Martín Palermo y su identificación con el club va más allá de lo que hizo dentro de la cancha. A punto tal que dejó en claro su deseo de terminar su carrera en el club de la Ribera.

"Quiero volver y retirarme con la camiseta de Boca", reconoció el delantero, aunque, en diálogo con TyC Sports, aclaró: "Ahora no es el momento, pero tampoco quiero regresar en un momento malo de mi carrera". Además, el actual hombre de Olympique de aseguró que no se fue del club por la presión que implica jugar en el Xeneize: "Estaba acostumbrado al mundo Boca, me encantaba, estaba feliz, más allá de todos lo quilombos… El mundo Boca siempre me cayó muy bien”.

Por otra parte, Benedetto sorprendió al momento de recordar la derrota con el Millonario en Madrid y dejó en claro por qué cree que el equipo que dirigía Guillermo Barros Schelotto cayó en aquella definición: "Creo que Boca perdió porque River se lo mereció. Fue un justo campeón. Nos ganó dentro de la cancha y jugó mejor que nosotros".

Y a la hora de la autocrítica, reconoció que "arrancamos muy bien, no dejando jugar a River, pero cuando hicimos el gol nos estancamos. No supimos llevar los cambios que hicieron".