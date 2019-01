Benedetto, el mejor '9' post Palermo

El Pipa volvió al gol en el reinicio de la Superliga y sigue mejorando sus impactantes números en el Xeneize.

La última imagen que se recordaba de Darío Benedetto era la del momento de máxima alegría de Boca, que un rato después se convirtió en la mayor decepción: aquella burla a espaldas de Montiel luego del 1-0 parcial contra River en Madrid, en la antesala de la dolorosa derrota en la final copera. Pero más allá de esa situación puntual, los números del "nuevo Palermo" siguen siendo impactantes.

El Titán, ídolo del Pipa, se retiró en junio de 2011. El Emperador Falcioni apenas había empezado su efímero reinado en Boca y uno de los más leales vasallos decidía finalizar su carrera. Fueron 236 goles los que se fueron con él aquella fría noche en su La Plata natal en la que el Loco pisó por última vez un campo de juego. Pasaron más de siete años, cuatro técnicos, cuatro títulos y una final de Copa Libertadores. Y después de todo ese tiempo, llegó su reemplazante .

Desde aquel 2-2 ante Gimnasia en el Bosque que significó el último partido oficial como jugador hasta la llegada de Guillermo Barros Schelotto como entrenador, la dirigencia del Xeneize trajo siete nueves: Santiago Silva, Emmanuel Gigliotti, Claudio Riaño, Jonathan Calleri, Andrés Chávez y Daniel Osvaldo. También intentaron ocupar el lugar vacante Lucas Viatri y Nicolás Blandi, surgidos del club. Nueve delanteros -definidos como centrodelanteros- pasaron y se fueron , algunos con pena, otros con gloria.

El décimo fue Darío Benedetto, quien llegó al club de La Ribera a mediados de 2016, justo antes del duelo contra Independiente del Valle, por las semifinales de la Copa Libertadores. El Mellizo había decidido dejar libre a Osvaldo luego de una polémica en el vestuario tras el cruce de ida con Nacional por el certamen continental y Carlos Tevez pedía a gritos a un compañero para ocupar esa posición. La solución a todos los problemas llegó con el Pipa .

Y es que el '9' no solo apaciguó el pedido del Apache, que quería jugar unos metros más atrás y no como punta de lanza, sino que sus 21 goles en 25 encuentros le permiteron ser el máximo artillero del Campeonato 2016/17, algo que un jugador de Boca no conseguía desde hacía 10 años . Tras aquella primera temporada, su nivel siguió en alza y en las primeras 9 fechas de la Superliga 2017/18 marcó 9 goles. Incluso, llegó a debutar en la Selección argentina. Entonces, el 19 de noviembre del 2017, el Pipa sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha.

A partir de la ausencia de Benedetto, a principio de año llegó Wanchope Ábila, quien colaboró de buena manera para ganar la última Superliga y cuidarle el lugar al Pipa, que regresó oficialmente el 31 de agosto contra Libertad en Paraguay, pero debió esperar nueve partidos para volver a gritar un gol: el desahogo llegó en forma de doblete contra Palmeiras, en la semifinal de la Copa Libertadores. Luego llegarían otro más ante el Verdao en Brasil y uno en cada final de la Libertadores. En el regreso de la Superliga, el de Varela comenzó a sacarse aquella espina del 9 de diciembre con un gol ante Newell's, el primero por Superliga después de más de 15 meses.

A partir de estos números, el Pipa se consolidó como el mejor 9 que tuvo Boca desde la salida de Palermo. Hasta su llegada, Calleri había sido el mejor sustituto del Titán, con un promedio de 0,38 goles (23 en 61 cotejos). Detrás suyo aparecían Gigliotti, con un cociente de 0,37 (23 en 62); Silva, con uno de 0,35 (19 en 55); Blandi, con 0,33 (20 en 61); Chávez, con 0,28 (18 en 64); y Viatri, con 0,23 (31 en 133). Benedetto está de vuelta y decidido a seguir pulverizando esos números: lleva en total 41 goles en 56 partidos, que arrojan un promedio de 0,73 tantos por encuentro.