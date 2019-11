Gales anuncia en 'modo Bale' sus rivales de la Eurocopa

La polémica bandera exhibida al clasificar para el torneo continental sigue dando qué hablar.

La bandera que lucieron los jugadores de para celebrar la clasificación a la 2020, esa que ordenaba las supuestas prioridades de Gareth Bale (Gales, Golf y Madrid, en ese orden), sigue siendo furor. Si el Real Betis festejó en alusión a esa pancarta su triunfo ante el Mallorca de este sábado, la Federación del país británico también ha utilizado la mofa del extremo madridista para anunciar cuáles serán sus rivales en el torneo continental.

Tras el sorteo realizado en Bucarest, la cuenta oficial de Twitter de Gales publicó una imagen en la que rezaba la siguiente frase: " . . . En este orden". Al mismo tiempo, añadieron en el tuit: "Baku. Baku. . En este orden", refiriéndose a las ciudades en las que jugarán la fase de grupos de la Eurocopa.

Cabe señalar que, antes del partido con Hungría por las Eliminatorias camino de la Eurocopa, Bale había reconocido que se sentía mejor en el combinado nacional que en por estar con amigos, aunque la frase en la bandera era una referencia a críticas emitidas por Pedja Mijatovic en El Larguero el 28 de octubre: "Pienso que Gareth Bale es un chico muy particular, yo no le conozco particularmente, pero saco la conclusión de que lo es, por no decir muy raro. Yo creo que sus prioridades son su selección nacional, luego el golf y luego ya quizá piense en el Real Madrid".

Así las cosas, tal y como explicaría el agente de Bale, la bandera resultaba ser una respuesta irónica ante las constantes críticas en un sector de los medios y afición madridista contra el delantero galés, aunque como era de esperarse ha causado enorme controversia en el entorno blanco.