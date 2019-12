​La disipación de Erick Gutiérrez, un reflejo del PSV 2019-20

El mediocampista mexicano comenzó la temporada siendo un indiscutible, pero ahora mismo tiene un rol secundario con los Granjeros.

La temporada de Erick Gutiérrez ha sido realmente decepcionante. Luego de comenzar como un indiscutible en el equipo de Mark van Bommel, el mexicano fue perdiendo protagonismo de manera progresiva y ahora mismo tiene un rol secundario en PSV.

Todas las condiciones estaban dadas para que el mediocampista lograra consolidarse: hizo la pretemporada con el grupo, superó el periodo de adaptación y contaba con la confianza de su director técnico. Pero esto, en cuestión de meses, quedó en el olvido.

Jiménez atraviesa su mejor momento. Si no anota, asiste. Está para cosas grandes.



☝ Podría convertirse en máximo goleador del Tri. ¿Tiene para volverse el 🇲🇽 más destacado de la historia en Europa junto a Hugo? 🤨



Palabras mayores, pero con este Raúl NADA es imposible. 💪 pic.twitter.com/7Hu7Vm356S — Goal (@goalmex) 8 de diciembre de 2019

La disipación del Guti fue directamente proporcional a la del : mientras bajaba el nivel del mexicano, el equipo se iba alejando de sus objetivos. Los Granjeros ahora mismo están a 10 unidades del Ajax y prácticamente eliminados de la Europa League.

El ex ya casi no cuenta con minutos en el equipo holandés. Y en Goal hacemos un repaso de algunos hechos que, de una u otra manera, contribuyeron para que el Guti actualmente no sea una de las figuras del PSV:

LA LESIÓN EN FECHA FIFA

El Guti era uno de los jugadores más utilizados por Van Bommel antes de la Fecha FIFA de septiembre. Sin embargo, en uno de los entrenamientos con la Selección mexicana, el volante sufrió una fractura en su mano derecha y estuvo un par de semanas fuera de las canchas.

Desde entonces, el mexicano no ha recuperado la regularidad con la que venía y esto dio paso a la aparición de otros elementos que ahora destacan en el mediocampo de los Granjeros.

UN RENDIMIENTO QUE NO CONVENCE

El ex Pachuca no ha convencido del todo con sus últimas actuaciones, mismas que han coincidido con los tropiezos que alejaron al PSV de la pelea por los objetivos trazados a principio de temporada. Erick ha cometido algunos errores que le costaron muy caro al equipo y eso llevó a Van Bommel a tomar cartas en el asunto.

MOHAMED IHATTAREN

Es uno de los talentos más importantes con los que cuenta el PSV. Y aunque empezó la temporada jugando como extremo por derecha, ahora mismo se desempeña como 10 y esto obligó a Van Bommel a poner dos mediocampistas de corte defensivo en el doble pivote: Ryan Thomas y Pablo Rosario. Esto ha reducido considerablemente las opciones del mexicano.