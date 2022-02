El Madrid mantiene la calma con Mbappé

Por Jorge C. Picón - El culebrón que protagonizan Real Madrid, PSG y Kylian Mbappé tiene un nuevo capítulo, aunque todo apunta que podría ser uno de los últimos. Los parisinos pelean a última hora por renovar a su estrella y lo hacen con todo el poder económico y mediático que manejan. Desde Qatar han dado manga ancha para ofrecerle una cifra mareante y que, por lo menos, aguante hasta el Mundial que se disputa a final de año. Según la prensa inglesa, su salario sería de 1,2 millones por semana, convirtiéndole en el jugador mejor pagado del mundo. Sin embargo, donde se está haciendo fuerte el PSG y a través de donde esperan conseguir el objetivo es mediante una fuerte presión sobre el jugador y su entorno. Parte de dicho entorno no ve con malos ojos jugar en París uno o dos años más antes de hacer las maletas. Hasta el presidente francés Emmanuel Macron está metido en la mediación por la renovación de Kylian, según informó El Mundo.

A pesar de todo, tal y como ha podido saber Goal, el Madrid está tranquilo y espera poder contar con Mbappé el curso que viene. Parte de la directiva mira con recelo las últimas filtraciones en la prensa y entienden que todo lo que está sucediendo obedece a una campaña del PSG, que está utilizando sus últimas balas. Respecto a lo económico, aún más calma: Mbappé ha rechazado ya varios contratos con cifras astronómicas y no hay razón para pensar que ahora, cuando el culebrón se acerca a su recta final, vaya a aceptar.

Lo que no hay todavía es un acuerdo firmado entre jugador y club, informan a este periódico. Esta es la única piedra en el camino, pero en el Madrid cuentan con la palabra del futbolista, que se comprometió a esperar un año después de no poder cerrar su fichaje el verano pasado. De hecho, si el jugador no está ya en Concha Espina es porque el PSG rechazó 180 millones de euros en agosto. Él mismo ha reconocido en varias ocasiones a lo largo del curso que su intención fue marcharse, aunque el club no le dejase. Si finalmente acaba llegando, como esperan en el Santiago Bernabéu, el plan es anunciar el fichaje una vez finalizase la temporada. No hay prisa ya que, si se anuncia antes, se podría generar un revuelo en torno al jugador en estos últimos meses de curso que no sería positivo.

Antes de que todo estos suceda, Madrid y Mbappé tienen una cita. Será el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu. El francés luchará por irse de París con la Champions bajo el brazo, lo que lo convertiría en ídolo de la afición a pesar de marcharse, y para ello debe eliminar a los de Ancelotti. Ya demostró en la ida, en el Parque de los Príncipes, que no tendrá piedad de los blancos que, a su vez, tratarán de que sea su último partido europeo con el PSG.