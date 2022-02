Mbappé, en el centro del conflicto PSG-Madrid

Por Marc Menechua y Jorge C. Picón - Nasser Al-Khelaïfi y Florentino Pérez van a comer juntos en uno de los restaurantes más famosos de París, horas antes del partido PSG-Real Madrid. Ambos han estado enfrentados en los últimos meses y queda una duda: ¿discutirán el caso de Kylian Mbappé y las negativas fuera de lugar a las ofertas que hizo la Casa Blanca en los últimos días del mercado el verano pasado?

El internacional francés es la principal atracción de este partido de octavos de final de la Liga de Campeones, ya que su contrato expira en junio y será libre de fichar donde quiera en menos de cuatro meses. No se trata sólo de que esté en un estado de forma brillante (cinco goles y una asistencia en sus últimos seis partidos), sino de si será él quien elimine a su más que probable futuro club.

Para intentar cortar todas las especulaciones y centrarse plenamente en esta cita, Mbappé optó por hablar unos minutos después de la gran victoria del PSG contra el Lille (5-1, 6 de febrero). En el micrófono de Amazon Prime, el delantero aprovechó para dejar las cosas claras en un discurso aparentemente espontáneo pero preparado de antemano. "Mi decisión no está tomada. El hecho de jugar contra el Real Madrid cambia muchas cosas. Aunque esté libre, no voy a ir a hablar con el adversario o ese tipo de cosas. Estoy centrado en ganar al Real Madrid, en marcar la diferencia y luego ya veremos", afirmó. No quiso decir nada más.

Silencio absoluto de todas las partes durante los octavos de final

En Madrid, todos los medios de comunicación están convencidos de que el francés estará aquí en verano y París sigue intentando que amplíe su contrato ofreciéndole uno a corto plazo y el mayor salario del club. La entidad madridista ha decidido guardar silencio sobre el asunto para no perturbar los últimos meses de Kylian Mbappé en la capital. El entorno del jugador también ha decidido no sacar el tema y esperar el momento adecuado para anunciar su marcha. Esto aún no se ha decidido. A pesar de la confianza que muestran los dirigentes, lo cierto es que siguen filtrando que no se ha firmado ningún precontrato por Mbappé, siendo ya libre para hacerlo.

Por su parte, el PSG cree que aún tiene una pequeña oportunidad. También con la idea de que se quede en París, la dirección del club inició las conversaciones con su amigo Ousmane Dembélé en las últimas horas del mercado. El francés piensa en otras cosas: realizar un sueño, ser el centro de un proyecto, encontrar una disciplina colectiva y un club más fuerte que sus jugadores y dejar la Ligue 1 después de siete temporadas. Este último es un punto sobre el que ha hablado públicamente. Como su deseo de unirse al Madrid el pasado verano.