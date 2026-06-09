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Nueva Zelanda

Nueva Zelanda Descripción general

World Cup Power Rankings GFX

Clasificación de poderío del Mundial 2026: España se mantiene en el n.º 1, mientras que Brasil y EE. UU. suben puestos

Nada supera al Mundial. Clasificarse despierta un entusiasmo nacional que el fútbol de clubes no logra igualar. Por eso hemos visto explosiones de alegría en todo el mundo mientras los países conseguían su billete para la fiesta del fútbol que este verano acogerá Norteamérica. En marzo se confirmaron los seis últimos: Suecia, Turquía, Chequia y Bosnia y Herzegovina completaron las plazas europeas, e Irak y la República Democrática del Congo lo lograron en la repesca interconfederal.

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Rio Ngumoha England vs New Zealand

Bellingham deja a Ngumoha «sin palabras» tras su debut con Inglaterra

La joven promesa del Liverpool, Rio Ngumoha, admitió que se quedó «sin palabras» tras recibir su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra de manos de la estrella del Real Madrid Jude Bellingham, en un debut soñado con los Tres Leones. El extremo de 17 años ingresó en la segunda parte del amistoso previo al Mundial ante Nueva Zelanda, que Inglaterra ganó, y así coronó una temporada de gran progresión con su primera aparición internacional.

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Posiciones

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PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1North Eastern Metro Stars crestNorth Eastern Metro Stars1494136142231
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2West Torrens Birkalla crestWest Torrens Birkalla149322920930
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3Adelaide City crestAdelaide City1475227141326
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4Playford City Patriots crestPlayford City Patriots146533123823
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