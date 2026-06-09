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Nueva Zelanda Descripción general
Más
Posiciones
Más
NPL
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|North Eastern Metro Stars
|14
|9
|4
|1
|36
|14
|22
|31
|2
|West Torrens Birkalla
|14
|9
|3
|2
|29
|20
|9
|30
|3
|Adelaide City
|14
|7
|5
|2
|27
|14
|13
|26
|4
|Playford City Patriots
|14
|6
|5
|3
|31
|23
|8
|23
|5
|FK Beograd
|14
|6
|3
|5
|27
|19
|8
|21