Nueva Zelanda vs Bélgica Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 26/06/26

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Mejores apuestas Nueva Zelanda vs Bélgica

Ambos equipos marcan: Sí ⭐ @ 2.20 en 1xBet

Goleador en cualquier momento: Leandro Trossard ⭐ @ 2.15 en 1xBet

Primer equipo en marcar: Nueva Zelanda ⭐ @ 4.50 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Nueva Zelanda 1-3 Bélgica

Nueva Zelanda 1-3 Bélgica Predicción de los goleadores: Nueva Zelanda: Chris Wood | Bélgica: Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne

Nueva Zelanda afronta apenas la tercera participación de su historia en la fase final de un Mundial. Esta edición arrancó con ilusión tras rascar un meritorio empate 1-1 frente a Irán, pero las buenas sensaciones se desvanecieron rápido al caer derrotados por 3-1 ante Egipto en la segunda jornada.

Los pupilos de Darren Bazeley terminaron muy frustrados tras marcharse al descanso ganando a los Faraones. Encajar tres goles en la segunda mitad deja en evidencia una alarmante fragilidad defensiva. Ahora, a los All Whites solo les vale una victoria épica ante Bélgica si quieren tener alguna opción de pasar a la siguiente ronda.

Por su parte, los Diablos Rojos también llegan con el agua al cuello y necesitan sumar los tres puntos a toda costa, ya que marchan terceros en el Grupo G. Bélgica tiene la obligación de estrenar su casillero de victorias en este Mundial y esperar, además, que Egipto eche una mano venciendo a Irán. Si los iraníes pierden, un empate también le podría bastar al bloque de Rudi García para clasificarse.

Sin embargo, analizando el talento que atesora la plantilla belga, tienen argumentos más que de sobra para pasar por encima de Nueva Zelanda y sellar su billete a octavos. Dicho esto, el combinado de Oceanía no va a regalar nada ante los europeos. Bélgica debe prepararse para una batalla intensa, calcada a la que plantaron los neozelandeses ante Irán en el debut del torneo.

Alineaciones Probables Nueva Zelanda vs Bélgica

Posible alineación de Nueva Zelanda:

Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood.

Posible alineación de Bélgica:

Courtois, Meunier, Castagne, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku.

Las mejores apuestas Nueva Zelanda vs Bélgica

1er Pronóstico Nueva Zelanda vs Bélgica: Ambos equipos marcan: Sí @ 2.20 en 1xBet

Bélgica busca despertar un ataque atascado

El rendimiento ofensivo de Bélgica en este torneo está siendo muy pobre para lo que se esperaba de ellos. Con dinamita de la talla de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere, los europeos solo han sido capaces de ver puerta en una ocasión. La afición de los Diablos Rojos va a exigir una marcha más a los suyos; dadas las circunstancias, la supervivencia en la competición depende de ello.

Rudi García tiene la tarea urgente de mentalizar a los suyos para ser mucho más letales de cara a portería, especialmente si el pase a octavos termina decidiéndose por el ‘goal average’. El nivel que mostró Bélgica en los cinco amistosos previos al Mundial demostró su tremendo potencial ofensivo: anotaron 20 goles en esos cinco choques, promediando la friolera de cuatro tantos por encuentro.

Tienen el escenario ideal para recuperar el gol ante una Nueva Zelanda que ha encajado 10 tantos en sus últimos cuatro compromisos, cinco de ellos en lo que va de Mundial. Eso sí, ojo porque los neozelandeses muerden arriba con Chris Wood como referencia y acumulan siete dianas en sus últimos cinco partidos. Con la baja por sanción del central titular belga Nathan Ngoy, es muy probable que Nueva Zelanda encuentre el camino del gol.

El "ambos marcan" se cumplió en tres de los últimos cinco partidos de Nueva Zelanda, una estadística que también se dio en la mitad de los últimos seis choques internacionales de Bélgica. Por lo tanto, todo apunta a que veremos goles en ambas porterías del BC Place de Vancouver.

2ºPronóstico Nueva Zelanda vs Bélgica: Goleador en cualquier momento: Leandro Trossard @ 2.15 en 1xBet

Trossard, una amenaza constante en el área rival

Ya hemos repasado el tremendo arsenal que maneja Bélgica en tres cuartos de campo hacia adelante. Son futbolistas que vienen de firmar campañas soberbias con sus respectivos clubes en Europa, por lo que el gran reto del seleccionador es lograr que trasladen esa calidad individual al juego colectivo del combinado nacional.

Una de las llaves del ataque es Leandro Trossard. El extremo del Arsenal fue el futbolista más incisivo de Bélgica ante Irán, firmando un notable 75% de acierto en regates. A lo largo de su carrera ha demostrado de sobra que tiene la cabeza fría y mucha calidad para definir en el último tercio del campo.

Si logra recibir con espacio en la frontal del área, Trossard tiene un disparo letal. De hecho, viene de participar directamente en tres goles en sus últimos seis partidos entre club y selección. Aunque apunta a arrancar desde la banda derecha, maneja la pierna izquierda con la misma soltura, lo que le convierte en una de las opciones más atractivas para ver puerta en este partido.

3er Pronóstico Nueva Zelanda vs Bélgica: Primer equipo en marcar: Nueva Zelanda @ 4.50 en 1xBet

Nueva Zelanda quiere poner a prueba la zaga europea

El combinado neozelandés saltará al césped con la confianza de poder dar la sorpresa y pillar desprevenida a la zaga belga. La línea defensiva de los de Rudi García no se está caracterizando por su solidez, lo que les hace un equipo bastante vulnerable atrás.

Nueva Zelanda sabe de lo que es capaz y buscará repetir lo que hizo ante Irán, donde se adelantó en el marcador en el minuto 7. Lideraron el electrónico dos veces en ese partido, aunque terminaron cediendo puntos. Frente a Egipto calcaron el guion abriendo la lata a los 15 minutos de juego.

Una vez más, la selección de Oceanía no supo gestionar la ventaja y acabó claudicando. Es bastante factible que volvamos a ver este escenario ante Bélgica: una Nueva Zelanda que sorprenda de inicio marcando el primer gol del encuentro, para luego acabar acusando la lógica reacción de los Diablos Rojos, que terminarán imponiendo su pegada para llevarse los tres puntos.