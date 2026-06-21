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World Cup - Copa del Mundo - Grupo G BC Place Vancouver

Cómo ver Nueva Zelanda vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Nueva Zelanda y Egipto se miden en BC Place, Vancouver, en un partido del Grupo G de la Copa del Mundo 2026 que puede definir el destino de ambas selecciones en el torneo.

Los All Whites llegan a este duelo con la confianza intacta tras empatar 2-2 con Irán en su debut. Elijah Just fue el gran protagonista con un doblete, aunque Nueva Zelanda no pudo sostener la ventaja en dos ocasiones y cedió puntos que pesarán en el balance final.

Egipto, por su parte, mostró una disciplina táctica notable para frenar a Bélgica y arrancar un empate 1-1 en Seattle. Emam Ashour abrió el marcador con un golpe preciso tras una asistencia de Mohamed Salah, pero un autogol de Mohamed Hany en el minuto 66 frustró lo que pudo ser un debut victorioso para los Faraones.

Con ambos equipos igualados a un punto y el grupo completamente abierto, el margen de error en Vancouver es mínimo. Darren Bazeley necesita que su equipo mantenga la intensidad ofensiva sin repetir las fisuras defensivas que le costaron el triunfo ante Irán.

Hossam Hassan, en cambio, deberá pedir más verticalidad a su mediocampo. Depender únicamente del talento de Salah en las transiciones no será suficiente contra una defensa oceánica físicamente poderosa y bien organizada.

Chris Wood, capitán histórico de los All Whites, volverá a ser el referente ofensivo de Nueva Zelanda, mientras que Salah cargará una vez más con la responsabilidad creativa y goleadora de Egipto en un partido que ninguno puede permitirse perder.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV, el streaming en vivo y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Darren Bazeley cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas para este partido. El once proyectado sitúa a Max Crocombe bajo palos, con una línea defensiva formada por Liberato Cacace, Finn Surman, Michael Boxall y Tim Payne. El mediocampo lo componen Callum McCowatt, Sarpreet Singh y Joe Bell, mientras que Elijah Just y Marko Stamenic apoyan a Chris Wood en la zona ofensiva. No hay lesionados ni sancionados registrados en la convocatoria de los All Whites.

Hossam Hassan dispone igualmente de todos sus efectivos disponibles. El once probable de Egipto arranca con Mostafa Ahmed Shobeir en portería, una defensa de cuatro con Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi y Ahmed Abou El Fotouh, y un bloque medio en el que Mostafa Ziko, Emam Ashour y Mohanad Lasheen tendrán protagonismo. Marwan Ateya actuará como enlace entre líneas, con Mohamed Salah y Omar Marmoush como referentes en ataque. Sin bajas ni sanciones confirmadas, Hassan podrá repetir prácticamente el mismo once que plantó cara a Bélgica.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Nueva Zelanda acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Irán en el debut mundialista del 16 de junio, con Elijah Just como autor de ambos goles. El único triunfo en ese período llegó en marzo frente a Chile por 4-1. Los All Whites cayeron ante Inglaterra (0-1), Haití (0-4) y Finlandia (0-2) en ese mismo tramo, sumando siete goles marcados y nueve encajados en total.

Egipto presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus cinco últimos compromisos. El empate 1-1 ante Bélgica el 15 de junio fue su partido más reciente. Antes de ese resultado, los Faraones vencieron a Rusia por 1-0 en mayo y golearon a Arabia Saudí por 0-4 en marzo. Una derrota ante Brasil (1-2) y un empate sin goles frente a España completan el ciclo de cinco encuentros, con seis goles anotados y tres recibidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

NZL Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 1 - 0 Nueva Zelanda 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre ambas selecciones tuvo lugar el 22 de marzo de 2024 en un partido amistoso, con Egipto imponiéndose por 1-0 ante Nueva Zelanda. No existen más datos de enfrentamientos previos entre los dos combinados.

Clasificación

En la tabla del Grupo G de la Copa del Mundo, Nueva Zelanda ocupa la primera posición tras la primera jornada, mientras que Egipto se sitúa en el cuarto puesto.