Egipto Descripción general

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Egipto

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World Cup Power Rankings GFX

Clasificación de poderío del Mundial 2026: España se mantiene en el n.º 1, mientras que Brasil y EE. UU. suben puestos

Nada supera al Mundial. Clasificarse despierta un entusiasmo nacional que el fútbol de clubes no logra igualar. Por eso hemos visto explosiones de alegría en todo el mundo mientras los países conseguían su billete para la fiesta del fútbol que este verano acogerá Norteamérica. En marzo se confirmaron los seis últimos: Suecia, Turquía, Chequia y Bosnia y Herzegovina completaron las plazas europeas, e Irak y la República Democrática del Congo lo lograron en la repesca interconfederal.

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