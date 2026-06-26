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Cómo ver Nueva Zelanda vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Nueva Zelanda vs Bélgica se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan en la jornada final del Grupo G del Mundial 2026, con el partido programado en el BC Place de Vancouver. Ambos equipos llegan a este partido con su suerte en el torneo aún por definir.

Los All Whites han tenido una campaña de altibajos. El empate 2-2 ante Irán en la primera jornada demostró que este equipo puede competir a este nivel, pero la derrota 3-1 ante Egipto en la segunda, cediendo tres goles en la segunda parte tras ir ganando, los devolvió a la realidad. Chris Wood, el delantero del Nottingham Forest que es el corazón de este equipo, necesita estar en su mejor nivel si Nueva Zelanda quiere lograr el resultado que cambiaría su torneo.

Elijah Just fue el mejor jugador de Nueva Zelanda en el empate ante Irán, marcando los dos goles del equipo. Darren Bazeley confía en que el extremo del Motherwell pueda repetir esa actuación frente a una Bélgica que ha mostrado vulnerabilidades a lo largo del torneo.

Los Diablos Rojos llegaron a Norteamérica como uno de los equipos más favorecidos del torneo. No han estado a la altura. Un empate 1-1 con Egipto y un estéril 0-0 ante Irán, este último disputado con diez hombres tras la expulsión de Nathan Ngoy, deja a Rudi Garcia en una posición comprometida. Kevin De Bruyne ha sido directo sobre los problemas del equipo, reconociendo públicamente que Bélgica no ha estado a la altura y ha cometido errores graves en los peores momentos.

Hay más incertidumbre en el campo belga. Jeremy Doku recibió permiso especial para viajar a Londres para el nacimiento de su primer hijo, y su disponibilidad y estado físico para este partido son preguntas reales que Garcia debe responder. Romelu Lukaku, por su parte, fue titular ante Irán, pero su puesto en el once no está garantizado, con Charles De Ketelaere presionando para entrar.

Bélgica tiene la calidad individual para ganar este partido con comodidad. Courtois, De Bruyne, Trossard y Lukaku forman una columna vertebral formidable. Pero la fase de grupos ha demostrado que la calidad sobre el papel vale poco si el colectivo no funciona. Nueva Zelanda presionará, trabajará y hará la vida difícil.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Nueva Zelanda vs Bélgica en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Darren Bazeley tiene previsto repetir el mismo bloque titular que comenzó ante Egipto. El once proyectado de Nueva Zelanda es: Max Crocombe; Liberato Cacace, Michael Boxall, Tim Payne, Finn Surman; Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Marko Stamenic, Joe Bell; Chris Wood. Los All Whites no registran bajas por lesión ni sanción.

Para Bélgica, Nathan Ngoy cumple sanción por la expulsión ante Irán. El once proyectado de los Diablos Rojos es: Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Thomas Meunier; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers, Youri Tielemans; Romelu Lukaku. No se registran otras bajas por lesión, aunque Garcia afronta decisiones de selección en ataque. Se añadirán actualizaciones conforme se confirme la alineación oficial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 25 N. Ngoy

Forma

Nueva Zelanda acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 3-1 ante Egipto el 22 de junio, un partido en el que se adelantaron antes de encajar tres goles en la segunda mitad. Antes de eso, empataron 2-2 con Irán el 16 de junio en su debut mundialista. La única victoria de la serie llegó ante Chile en marzo, con un 4-1. Las derrotas ante Inglaterra (0-1) y Haití (0-4) completan el ciclo. Los All Whites han marcado ocho goles y encajado doce en esos cinco encuentros.

Bélgica ha ganado dos y empatado tres de sus últimos cinco partidos, sin ninguna derrota en ese período. Su partido más reciente fue el 0-0 ante Irán el 21 de junio, disputado con diez hombres durante buena parte del encuentro. Antes de ese resultado, empataron 1-1 con Egipto el 15 de junio. Los belgas golearon a Túnez 5-0 y vencieron a Croacia 2-0 en amistosos previos al torneo, y empataron 1-1 con México a principios de año. Han marcado siete goles y encajado tres en los cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Nueva Zelanda y Bélgica disponibles en el conjunto de datos oficial. Los registros históricos de este duelo no están incluidos en la información disponible.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa del Mundo, Nueva Zelanda ocupa la cuarta posición y Bélgica la tercera en la jornada final.