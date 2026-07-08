Jugador de Irán en Kooora: ¡Fuimos eliminados del Mundial por una intervención externa!

Somos la selección más desafortunada del Mundial y hemos sufrido una injusticia

La guerra con Estados Unidos nos ha perjudicado y la FIFA no ha intervenido.

Nos duele haber perdido contra Egipto; Shobier es el mejor de los Faraones.

Creíamos que pasaríamos como uno de los tres mejores, y Mahrez mostró profesionalismo.

En todo gran torneo algunas selecciones se van pronto, pero su historia no acaba con el pitido final. Un ejemplo claro fue el de Irán en el Mundial 2026: quedó eliminado en la fase de grupos pese a no perder, tras empatar con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, y vio esfumarse su opción de ser uno de los mejores terceros en el último momento.

A pesar de pelear hasta el final, su eliminación desató una polémica que empezó con la preparación previa, continuó con la crisis de visados para entrar a Estados Unidos por tensiones políticas y terminó con el gol anulado ante Egipto, y el dramático desenlace que definió la lucha por los mejores terceros.

En esta entrevista exclusiva con Kooora, Hadi Habibi Nejad —centrocampista ofensivo que integró la delegación pese a quedar fuera de la lista final— relata lo vivido por el equipo en los vestuarios.

Habibi Nejad, de 30 años, es uno de los jugadores más conocidos del fútbol iraní por su habilidad para crear juego y su pierna izquierda. Actualmente milita en el Jadramlu Ardakan tras pasar por el Tractor.

Analiza las causas de la eliminación y explica por qué cree que su selección fue la más desafortunada del torneo. También describe las sensaciones del grupo tras quedarse fuera en el último suspiro y valora las palabras de Riyad Mahrez.

También analizó el peso de la política y la logística en la campaña iraní, ofreciendo una mirada interna a una de las participaciones más polémicas de la selección. A continuación, la entrevista: