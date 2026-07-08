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Hadi Habibinejad [Exclusive interview] - هادي حبيبي نجاد (حوار خاص)Kooora.com
Loai Mohamed

Traducido por

Jugador de Irán en Kooora: ¡Fuimos eliminados del Mundial por una intervención externa!

H. Habibinejad
Egipto vs Irán
Egipto
Irán
World Cup
Belgium vs Irán
Belgium
Irán vs Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Algeria vs Austria
Algeria
Austria
A. Beiranvand
M. Shobeir
R. Mahrez
M. Taremi
Irán
Egipto
EE. UU.
Bélgica
Nueva Zelanda
Argelia
Austria

Somos la selección más desafortunada del Mundial y hemos sufrido una injusticia

La guerra con Estados Unidos nos ha perjudicado y la FIFA no ha intervenido.

Nos duele haber perdido contra Egipto; Shobier es el mejor de los Faraones.

Creíamos que pasaríamos como uno de los tres mejores, y Mahrez mostró profesionalismo.

En todo gran torneo algunas selecciones se van pronto, pero su historia no acaba con el pitido final. Un ejemplo claro fue el de Irán en el Mundial 2026: quedó eliminado en la fase de grupos pese a no perder, tras empatar con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, y vio esfumarse su opción de ser uno de los mejores terceros en el último momento.

A pesar de pelear hasta el final, su eliminación desató una polémica que empezó con la preparación previa, continuó con la crisis de visados para entrar a Estados Unidos por tensiones políticas y terminó con el gol anulado ante Egipto, y el dramático desenlace que definió la lucha por los mejores terceros.

En esta entrevista exclusiva con Kooora, Hadi Habibi Nejad —centrocampista ofensivo que integró la delegación pese a quedar fuera de la lista final— relata lo vivido por el equipo en los vestuarios.

Habibi Nejad, de 30 años, es uno de los jugadores más conocidos del fútbol iraní por su habilidad para crear juego y su pierna izquierda. Actualmente milita en el Jadramlu Ardakan tras pasar por el Tractor.

Analiza las causas de la eliminación y explica por qué cree que su selección fue la más desafortunada del torneo. También describe las sensaciones del grupo tras quedarse fuera en el último suspiro y valora las palabras de Riyad Mahrez.

También analizó el peso de la política y la logística en la campaña iraní, ofreciendo una mirada interna a una de las participaciones más polémicas de la selección. A continuación, la entrevista:

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La selección de Irán no perdió ningún partido en la fase de grupos por primera vez en su historia, pero aún así no se clasificó. ¿Por qué crees que fue eliminada tan temprano?

    Creo que en la fase de grupos jugamos bien y no fuimos inferiores a nuestros rivales. Pero, en mi opinión, nos afectó no haber disputado suficientes partidos amistosos de preparación antes del Mundial, y eso se notó durante el torneo.

    • Anuncios

  • La selección de Cabo Verde empató tres veces con el mismo diferencial de goles que vosotros, pero se clasificó como segunda de su grupo. ¿Qué opinas al respecto?

    Cada equipo tiene sus propias circunstancias, así que comparar no siempre es justo. Si tuviera que señalar una razón principal, diría que la mala suerte fue el mayor problema en este torneo.

  • Si tuvieras que valorar el rendimiento de la selección iraní en el Mundial, ¿qué nota le darías del 1 al 10?

    No perdimos en los tres partidos, marcamos tres goles que podrían haber sido victorias y nos anularon otro ante Egipto por fuera de juego. Merecemos un 7/10.

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  • ¿Crees que el portero Alí Reza Piránvand fue el mejor jugador de Irán en el torneo?

    Ali Reza Piranvand estuvo magnífico, pero no fue el único. Todos los jugadores rindieron a un nivel excepcional y lo dieron todo en el campo.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Crees que desperdiciasteis una victoria que teníais al alcance de la mano contra Bélgica tras la expulsión de uno de sus jugadores en la segunda parte?

    Sí, fue una gran oportunidad, sobre todo tras la inferioridad numérica del rival. Deberíamos haber ganado, pero nos conformamos con el empate.

  • ¿Por qué la selección iraní no venció a Egipto pese a su superioridad en la segunda parte?

    Aún no sé por qué, pero seguimos sintiendo pena al recordar ese partido. Para mí, fuimos la selección con más mala suerte del Mundial.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un responsable iraní ha demandado a la FIFA porque considera que el gol anulado ante Egipto fue válido. ¿Qué opinas?

    Sinceramente, no he oído nada sobre esta queja, así que no puedo pronunciarme al respecto.

  • ¿Qué jugador de la selección egipcia te llamó más la atención durante el partido?

    Todos los jugadores de la selección egipcia hicieron un buen partido, pero si tuviera que elegir a uno, diría que el portero Mustafa Shubair fue el mejor.

  • Si tuviéramos que ponerle un título al partido entre Egipto e Irán, ¿qué podríamos decir?

    El mejor título para este partido es «El partido de los hermanos»: dos hermanos enfrentados.

  • Habéis vivido 24 horas intensas, entre el gol anulado ante Egipto y la emoción final del Argelia-Austria. Contadnos qué pasó entre bastidores en la concentración de Irán.

    Estábamos seguros de clasificar como uno de los mejores terceros, pero el tercer gol de Austria a Argelia lo cambió todo en segundos. Fue un golpe duro; creo que tuvimos muy mala suerte.

  • Algunos sugieren que Argelia y Austria pactaron empatar para clasificarse juntas. ¿Crees que la eliminación de Irán del Mundial fue una conspiración?

    Sin comentarios.

  • ¿Qué te parecieron las declaraciones de Riyad Mahrez, la estrella de Argelia, en las que afirmaba que se vio «obligado» a marcar el tercer gol porque se encontró solo ante la portería?

    Actuó como un profesional y mostró una actitud muy profesional. Riyad Mahrez es un gran jugador.

  • ¿Qué opinas del nuevo formato del Mundial tras el aumento del número de selecciones?

    El nuevo sistema es fantástico: más países participan y un público mayor disfruta viendo a sus selecciones en el Mundial.

  • ¿La polémica sobre la posible retirada del torneo por la guerra con Estados Unidos ha afectado al equipo?

    Sí, eran tiempos de guerra, y en circunstancias así podía pasar cualquier cosa, por lo que es normal que eso tuviera repercusiones.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Cómo afectó a la selección iraní recibir visados para Estados Unidos solo para los días de los partidos?

    No se nos ha tratado con la profesionalidad que merece la selección iraní, y la FIFA debería haber intervenido desde el principio.

  • ¿Crees que se os ha tratado injustamente en comparación con el resto de selecciones en lo que respecta a la organización?

    Sí, en gran medida.

  • Mehdi Taremi ha dicho que la FIFA y las autoridades estadounidenses querían excluir a Irán. ¿Tienes la sensación de que os han eliminado de forma intencionada?

    Sí, pensamos eso. Mehdi Taremi, capitán de la selección iraní, es fiable y creo que sus declaraciones son ciertas.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Hay algo más que quieras añadir?

    Espero que el Mundial siempre ofrezca grandes momentos y felicidad a todos.