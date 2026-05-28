Cómo ver los partidos de Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor neozelandés y disfruta de la transmisión en vivo por TVNZ 1 o TVNZ+.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Nueva Zelanda?

En Nueva Zelanda, la cadena pública Television New Zealand (TVNZ) tiene los derechos exclusivos de retransmisión.

📺 Televisión en abierto

TVNZ 1: La cadena pública retransmitirá en directo y gratis algunos partidos clave, incluidos todos los de la fase de grupos de los All Whites y la final.

📱 Streaming digital y premium

TVNZ+: La plataforma de streaming ofrecerá todos los partidos en línea. Los encuentros de la selección de Nueva Zelanda se podrán ver gratis, mientras que el pase premium da acceso a las 104 encuentros del torneo.



