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PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Colo Colo crestColo Colo23173348222654
D
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W
W
D
2Universidad Católica crestUniversidad Católica23133750331742
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W
L
3Universidad de Chile crestUniversidad de Chile23126535191642
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W
L
L
W
4Everton CD crestEverton CD23106737251236
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5Palestino crestPalestino2311393633336
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