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Primera Division
Primera Division Resumen
Primera Division, partidos y resultados
Más
sábado, 12 de septiembre
domingo, 13 de septiembre
jueves, 1 de octubre
viernes, 9 de octubre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Colo Colo
|23
|17
|3
|3
|48
|22
|26
|54
|2
|Universidad Católica
|23
|13
|3
|7
|50
|33
|17
|42
|3
|Universidad de Chile
|23
|12
|6
|5
|35
|19
|16
|42
|4
|Everton CD
|23
|10
|6
|7
|37
|25
|12
|36
|5
|Palestino
|23
|11
|3
|9
|36
|33
|3
|36