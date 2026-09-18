«¿Cuál es el problema?» - Neymar acalla las preocupaciones sobre su lesión de cara al Mundial

Neymar restó importancia a los rumores de que su última lesión podría impedirle jugar el Mundial de 2026. El delantero del Santos asistió el martes al partido de la Copa Sudamericana contra el Deportivo Cuenca y habló de sus problemas en la pantorrilla.