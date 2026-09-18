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lunes, 14 de septiembre
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Sao Paulo
SAP
1
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Boca Juniors
BOC
1
F
glo 1 - 2
martes, 15 de septiembre
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Atlético MG
CAM
4
Santos FC badge
Santos FC
SAN
2
F
glo 4 - 4
pen 3 - 1
miércoles, 16 de septiembre
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Club Atlético Torque
CAT
3
Cienciano badge
Cienciano
CIE
0
F
glo 3 - 2
lunes, 12 de octubre
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Boca Juniors
BOC
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Vasco da Gama
VAS
martes, 13 de octubre
Atlético MG badge
Atlético MG
CAM
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Club Atlético Torque
CAT
lunes, 19 de octubre
Vasco da Gama badge
Vasco da Gama
VAS
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Boca Juniors
BOC
Más

Posiciones

Zona A

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Ferro Carril Oeste crestFerro Carril Oeste30177635251058
W
D
D
D
W
2Deportivo Moron crestDeportivo Moron30167748291955
L
W
W
W
D
3Godoy Cruz crestGodoy Cruz30157838261252
W
W
W
W
L
4Deportivo Madryn crestDeportivo Madryn301310744281649
W
L
W
L
W
5Colón crestColón30139838251348
W
L
L
L
W

Zona B

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Tristán Suárez crestTristán Suárez301412431151654
D
D
D
W
L
2Temperley crestTemperley301411536241253
W
D
W
W
W
3Gimnasia Jujuy crestGimnasia Jujuy3015874536953
D
W
W
D
D
4Atlanta crestAtlanta30154113428649
D
W
W
L
L
5CA Ferrocarril Midland crestCA Ferrocarril Midland3013893425947
W
W
L
L
W
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