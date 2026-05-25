São Paulo vs Boston River Pronóstico y Apuestas Copa Sudamericana | 26/05/26

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Mejores apuestas São Paulo vs Boston River

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: São Paulo 2-0 Boston River

São Paulo 2-0 Boston River Predicción de goleadores: São Paulo: Artur, Calleri

São Paulo busca su primera victoria bajo las órdenes de Dorival

El guion de los dos partidos del Tricolor Paulista con Dorival en el banquillo ha sido idéntico: adelantarse pronto en el marcador, aguantar la ventaja hasta el tramo final del encuentro y acabar cediendo un empate 1-1. De este modo, a São Paulo se le escaparon los tres puntos contra Millonarios y Botafogo. Ahora, tu objetivo al apostar debe ser comprobar si romperán esa tendencia ante Boston River, el farolillo rojo de su grupo.

Si analizas el rendimiento de Boston River en el Campeonato Uruguayo, donde terminó en la 13ª posición de 16 equipos, no te sorprenderá que la escuadra uruguaya llegue a esta última jornada de la fase de grupos matemáticamente eliminada del torneo. Desde que debutó en la Sudamericana con derrota en casa, precisamente ante São Paulo, Boston River ha perdido los seis partidos que ha disputado como visitante.

Alineaciones Probables São Paulo vs Boston River

Posible alineación de São Paulo:

Rafael, Ramon, A. Franco, Sabino, Wendell, Danielzinho, Bobadilla, Artur, Luciano, Ferreirinha y Calleri.

Posible alineación de Boston River:

Antunez, Rívero, Sotto, Haller, O’Neil, Munoa, Dafonte, González, Suhr, González y Amado.

Las mejores apuestas São Paulo vs Boston River

1er Pronóstico São Paulo vs Boston River: São Paulo/São Paulo (Descanso/Final) @ 1.58 en 1xBet

Empezar bien los partidos no está siendo un problema

Si comparas el nivel de calidad de Boston River con el de los rivales recientes del São Paulo, verás que el conjunto dirigido por Dorival Júnior tiene una oportunidad de oro no solo para mantener una ventaja inicial, sino para ampliarla y asegurar un final de partido más plácido ante su afición.

Tomando como referencia el último compromiso de Boston River, el equipo uruguayo se marchó al descanso por detrás en el marcador ante Cerro Largo y no ofreció prácticamente resistencia en la segunda mitad, cayendo por un contundente 3-0.

2ºPronóstico São Paulo vs Boston River: Boston River no marca @ 1.66 en 1xBet

La mejor defensa del torneo salta al campo

Cuando São Paulo encajó el gol de Millonarios en la pasada jornada de Copa Sudamericana, supuso el primer tanto en contra de los brasileños en toda la competición. En su visita a Boston River en la primera jornada, São Paulo solo concedió tres remates, lo que se tradujo en un partido muy tranquilo para el guardameta Rafael.

Es cierto que Boston River sumó sus primeros puntos en la Sudamericana ante O’Higgins por 3-2 la semana pasada; sin embargo, al analizar sus partidos como visitante, el equipo uruguayo llega a este duelo contra São Paulo con un balance de cero goles a favor en dos salidas. Esta es una estadística clave que debes tener en cuenta en esta casa de apuestas.

3er Pronóstico São Paulo vs Boston River: São Paulo - Más córners en la 1ª parte @ 1.20 en 1xBet

Los locales llevarán las riendas del partido

Si lejos de su estadio São Paulo registró una posesión de balón superior al 70%, imponiendo un dominio territorial absoluto ante Boston River, no hay motivos para esperar un escenario diferente ahora que el operador otorga el favoritismo a los brasileños en su propio feudo.

En aquel encuentro de ida, São Paulo terminó el partido provocando 10 córners frente a los 7 de Boston River. Además, en su compromiso más reciente en el torneo continental, el conjunto paulista dispuso a su favor de 7 de los 9 saques de esquina totales del choque.