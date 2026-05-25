Santos vs Deportivo Cuenca Pronóstico y Apuestas Copa Sudamericana | 26/05/26

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Mejores apuestas Santos vs Deportivo Cuenca

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Santos 2-1 Deportivo Cuenca

Por lo general, no ganar ni un solo partido en las cinco primeras jornadas de una fase de grupos se traduce en una eliminación matemática prematura.

Sin embargo, con un balance de cuatro empates y una derrota, Santos llega con vida a la última jornada y, si logra batir a Deportivo Cuenca en su feudo, tendrá serias opciones de clasificarse para el playoff.

El conjunto brasileño viene de encajar una derrota a domicilio por 3-2 ante Grêmio en el Brasileirão, en un choque donde desperdició la ventaja en el marcador hasta en dos ocasiones.

Por su parte, Deportivo Cuenca encadena 7 encuentros invicto en todas las competiciones y viene de firmar las tablas (1-1) frente a LDU Quito en un duelo directo de la liga ecuatoriana. Al arrancar esta última jornada en la segunda plaza del grupo con seis puntos, el cuadro de Cuenca depende de sí mismo para sellar su pase a la siguiente ronda.

Alineaciones Probables Santos vs Deportivo Cuenca

Posible alineación de Santos:

Brazão, I. Vinícius, Frias, Veríssimo, Escobar, G.Henrique, Arão, Bontempo, Barreal, Rony, Gabriel.

Posible alineación de Deportivo Cuenca:

Ferrero, Erique, Boolsen, Mosquera, Piedra, Maccari, García, González, Vega, Kimowicz y Ordóñez.

Las mejores apuestas Santos vs Deportivo Cuenca

1er Pronóstico Santos vs Deportivo Cuenca: Gana Santos @ 1.34 en 1xBet

El rendimiento ofensivo del Peixe invita al optimismo

A pesar de no contar con Neymar, Santos viene encadenando buenas actuaciones en ataque durante sus últimos compromisos, habiendo visto puerta por partida doble en cada uno de sus dos partidos más recientes.

Por otro lado, Deportivo Cuenca ocupa la segunda posición del grupo gracias a los puntos sumados ante su afición, incluyendo el triunfo frente al propio Santos en la primera jornada.

No obstante, lejos de su estadio, el combinado ecuatoriano se ha quedado sin marcar en sus dos salidas, por lo que se espera que genere menos peligro del que San Lorenzo o Grêmio le causaron recientemente a la zaga santista.

2ºPronóstico Santos vs Deportivo Cuenca: Gabriel Barbosa marcará en cualquier momento @ 1.75 en 1xBet

Gabigol atraviesa un momento dulce

Si bien Santos no pudo evitar la derrota frente a Grêmio el pasado fin de semana, la afición de São Paulo no puede reprocharle nada a su delantero estrella.

Gabriel Barbosa firmó los dos tantos del Peixe en ese encuentro, situándose junto a Kevin Viveros como uno de los dos únicos jugadores que lograron un doblete en dicha jornada liguera.

Los registros de Gabriel Barbosa en la Copa Sudamericana también son muy prometedores: ha participado directamente en tres goles en sus cuatro titularidades, sumando dos dianas y una asistencia.

3er Pronóstico Santos vs Deportivo Cuenca: Más de 2.5 goles @ 1.80 en 1xBet

Santos no puede especular en casa

El conjunto Alvinegro ha marcado dos o más goles en cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales. Sabiendo que solo le vale la victoria en casa para meterse en la siguiente ronda, se espera que el Peixe salga con una propuesta de lo más agresiva desde el pitido inicial.

Este planteamiento tan ofensivo podría dejar espacios atrás para que Deportivo Cuenca busque sorprender al contragolpe.

El gran estado de forma que atraviesa Gabriel Barbosa potencia el arsenal ofensivo de Santos. Cabe recordar que su último choque en el torneo continental finalizó con cuatro goles en un escenario muy similar: el empate 2-2 frente a San Lorenzo.