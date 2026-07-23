Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Boca Juniors vs O'Higgins en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Boca Juniors y O'Higgins se puede seguir en vivo a través de DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Boca Juniors recibe a O'Higgins en el Grupo C de la Copa Sudamericana, en un partido que tiene implicancias directas para las aspiraciones continentales de ambos clubes. El equipo chileno llega a Buenos Aires con el impulso de resultados recientes que lo ubican en una posición privilegiada dentro del grupo.

El conjunto xeneize, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, atraviesa una campaña irregular. Su victoria más reciente fue un triunfo 2-0 ante Sarmiento en la Copa Argentina en julio, pero ese resultado llegó después de una racha negativa que incluyó caídas ante Universidad Católica y Barcelona SC en la Copa Libertadores.

O'Higgins, en cambio, llega con otro estado anímico. El equipo de Lucas Bovaglio viene de golear 4-1 a Colo Colo y de superar 2-1 a Unión Española, dos triunfos consecutivos que le dan confianza para medirse con uno de los clubes más grandes del continente.

La presión sobre Boca en La Bombonera en competiciones continentales es una constante. Los hinchas exigen respuestas, y un triunfo ante el escolta del grupo sería un paso concreto para ordenar una campaña que hasta ahora no ha convencido.

O'Higgins ocupa actualmente el segundo lugar en el Grupo C de la Copa Sudamericana, lo que convierte este enfrentamiento en algo más que un trámite para el conjunto chileno.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo canal de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Rodolfo Arruabarrena conduce a Boca Juniors sin que se hayan confirmado lesionados ni suspendidos para este partido. No hay un once titular proyectado disponible por el momento, y las novedades del plantel se actualizarán a medida que se acerque el inicio del encuentro.

En el caso de O'Higgins, Lucas Bovaglio tampoco registra bajas por lesión ni sanción según la información disponible. Al igual que en el caso local, no se ha confirmado un equipo probable y se esperan actualizaciones previas al partido.

Forma

Boca Juniors registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el triunfo 2-0 sobre Sarmiento el 17 de julio en la Copa Argentina, que cortó una seguidilla de tres caídas consecutivas ante Universidad Católica (1-0), Huracán (3-2) y Barcelona SC (1-0), más un empate 1-1 frente a Cruzeiro en la Copa Libertadores. En ese tramo, el equipo xeneize convirtió cinco goles y recibió seis.

O'Higgins viene de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos, todos en competición de copa chilena. La goleada 4-1 sobre Colo Colo el 3 de julio fue su mejor actuación reciente, seguida por el triunfo 2-1 ante Unión Española el 5 de julio. Su única derrota en este período fue 3-2 frente a Colo Colo el 25 de junio. El conjunto chileno anotó nueve goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos históricos sobre enfrentamientos previos entre Boca Juniors y O'Higgins. Esta sección será actualizada si se incorpora información sobre encuentros anteriores entre ambos clubes.

Clasificación

En el Grupo C de la Copa Sudamericana, O'Higgins ocupa actualmente la segunda posición. La ubicación de Boca Juniors en la tabla no está confirmada en los datos disponibles.