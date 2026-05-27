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Olimpia recibe a Audax Italiano en el Grupo G de la Copa Sudamericana, un partido con implicaciones directas en la clasificación para ambos clubes.

El conjunto paraguayo llega como líder del grupo y en un momento de gran solidez. Pablo Andrés Sánchez ha construido un equipo difícil de batir: cuatro victorias en los últimos cinco partidos, incluyendo un 3-1 ante Vasco da Gama en la misma competición y un triunfo por 1-2 en cancha de Luqueno el pasado 23 de mayo.

Audax Italiano, dirigido por Gustavo Lema, presenta una imagen más irregular. La derrota por 3-0 ante Coquimbo Unido en el campeonato chileno mostró sus limitaciones, aunque en la Sudamericana han encontrado algo más de consistencia con triunfos consecutivos ante Barracas Central y Vasco da Gama.

El antecedente directo en esta fase de grupos favorece a Olimpia. El 9 de abril, los paraguayos ganaron 2-0 en condición de visitantes en el estadio de Audax, un resultado que pesa a la hora de medir fuerzas en este reencuentro.

Para Audax, la situación es clara: ocupan el tercer puesto del grupo y no pueden permitirse otra derrota si quieren mantener vivas sus opciones de avanzar. El margen de error se reduce partido a partido.

Olipia, en cambio, juega con la ventaja del marcador, la tabla y la localía. Ganar hoy consolidaría su posición al frente del Grupo G con autoridad.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver Olimpia vs Audax Italiano en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De cara a este partido, el cuerpo técnico de Pablo Andrés Sánchez no ha confirmado lesionados ni suspendidos en el plantel de Olimpia, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. La información se actualizará conforme se acerque el pitazo inicial.

Audax Italiano se encuentra en una situación similar: Gustavo Lema no ha revelado bajas por lesión, sanciones ni alineación prevista. Se esperan novedades del lado chileno antes del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Olimpia llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue el triunfo por 1-2 ante Luqueno el 23 de mayo en la División Profesional, al que precedió una victoria por 3-1 sobre Vasco da Gama en la Copa Sudamericana el 20 de mayo. También ganaron 3-2 ante Recoleta y 1-2 frente a Barracas Central en competición continental. La única derrota llegó ante Sportivo San Lorenzo. En total, los paraguayos han marcado diez goles y recibido seis en esa racha.

Audax Italiano suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un triunfo por 2-1 ante Cobresal el 23 de mayo, seguido de una victoria por 2-0 ante Barracas Central en la Sudamericana el 19 de mayo. Antes de esos resultados, los chilenos cayeron 3-0 ante Coquimbo Unido y 1-2 ante Vasco da Gama en el torneo continental, con un empate 1-1 ante Barracas Central en abril. Han anotado ocho goles y encajado siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

OLI Último partidos AUD 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Audax Italiano 0 - 2 Olimpia 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente registrado entre estos dos equipos tuvo lugar el 9 de abril de 2026, cuando Audax Italiano recibió a Olimpia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y cayó por 0-2. Ese resultado otorga a Olimpia un registro perfecto en el historial disponible entre ambos clubes.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa Sudamericana, Olimpia ocupa la primera posición, mientras que Audax Italiano se encuentra en el tercer puesto.