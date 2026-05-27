«¿Cuál es el problema?» - Neymar acalla las preocupaciones sobre una posible lesión de cara al Mundial tras ver el último partido del Santos desde la grada

Neymar apareció el martes en Vila Belmiro para ver cómo Santos vencía 3-0 al Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana. Aunque su presencia entusiasmó a la afición, la charla giró pronto hacia su estado físico tras el edema en la pantorrilla que sufrió ante el Coritiba.

Al ser consultado sobre su estado antes de sumarse a la selección, el jugador de 34 años fue claro: «Está aquí, intacta», afirmó, descartando problemas graves.