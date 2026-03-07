Goal.com
خالد محمود

Artículos de خالد محمود
  1. Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    H. FlickBarcelona

    Flick admite que el delantero del Barça carece de confianza debido a su sequía goleadora.

    El Barcelona reforzó su posición al frente de la Liga con una reñida victoria sobre el Athletic Club el sábado, gracias a un momento de brillantez de Lamine Yamal. Sin embargo, no todo fueron celebraciones para Hansi Flick, que tuvo que abordar la situación personal de Ferran Torres. El delantero valenciano sumó su octavo partido consecutivo sin marcar, mostrando claros signos de frustración antes de ser sustituido en la segunda parte.

  2. Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    L. RoseniorChelsea

    Rosenior elogia al «magnífico y valiente» Wrexham tras el drama del VAR

    El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se mostró muy respetuoso con el Wrexham después de que los Blues sobrevivieran a un gran susto en la FA Cup en el Racecourse Ground el sábado. A pesar de la diferencia entre ambas divisiones, el gigante de la Premier League se vio obligado a jugar la prórroga ante el aspirante al ascenso a la Championship, y finalmente se aseguró la victoria por 4-2 gracias a los goles de Alejandro Garnacho y Joao Pedro en los últimos minutos. La noche estuvo marcada por el dramatismo, con una tarjeta roja y un gol anulado que requirió una importante intervención del VAR para decidir el resultado final de este emocionante encuentro.

  3. Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    WrexhamChelsea

    Reynolds, orgulloso de que el Wrexham haya puesto contra las cuerdas al Chelsea

    El cuento de hadas de Wrexham en Hollywood estuvo a punto de escribir su capítulo más increíble el sábado, cuando el equipo de la Championship llevó al límite al gigante de la Premier League, el Chelsea, en un emocionante partido de la quinta ronda de la FA Cup. En un ambiente hostil en el Racecourse Ground, el equipo galés se adelantó dos veces en el marcador frente a su ilustre visitante, lo que obligó a los hombres de Liam Rosenior a sacar lo mejor de sí mismos para evitar una derrota histórica. El partido terminó con una victoria por 4-2 para el Chelsea tras 120 minutos de intenso fútbol, ya que la profundidad del equipo de la Premier League resultó decisiva durante la prórroga.

  4. FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP
    M. GreenwoodMarsella

    Greenwood se enfrenta a su salida del Marsella tras rechazar un penalti

    El futuro de Mason Greenwood en el Marsella se ha visto envuelto en nuevas dudas tras una serie de acontecimientos que han dejado al delantero inglés cada vez más aislado en el Velódromo. A pesar de ser una figura clave en la alineación ofensiva del club desde su fichaje procedente del Manchester United, los informes sugieren que tanto el jugador como el club están considerando seriamente su salida este verano.

  5. Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    BarcelonaH. Flick

    Flick explica la suplencia de Lewandowski, Raphinha y Pedri.

    El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, sorprendió a todos antes del crucial partido de Liga del sábado contra el Athletic Club al decidir dejar en el banquillo a varias de sus estrellas más importantes. Con la lucha por el título cada vez más reñida y una apretada agenda de partidos por delante, el técnico alemán decidió dar descanso a Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri para el difícil desplazamiento a San Mamés, y confió la responsabilidad de marcar goles a Lamine Yamal y Marcus Rashford.

  6. Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
    E. HaalandManchester City

    Por qué Haaland no jugará en el partido entre el Manchester City y el Newcastle

    Los aficionados del Manchester City se llevaron una sorpresa el sábado por la tarde cuando se dieron a conocer las alineaciones para el partido de la quinta ronda de la FA Cup contra el Newcastle United. El delantero estrella Erling Haaland no figuraba en la convocatoria, lo que suscitó inmediatamente preocupaciones sobre su estado físico de cara a una serie de partidos cruciales para el club. El delantero noruego se ha perdido dos de los últimos tres partidos de los Blues.

  7. Saint Laurent: Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026Getty Images Entertainment
    Celta VigoReal Madrid

    Madonna comparte su amor por el Celta tras el homenaje

    El misterio que durante años ha rodeado a la emblemática camiseta del Celta de Vigo de 1990 que lució Madonna ha llegado finalmente a un emotivo desenlace. La superestrella mundial ha respondido oficialmente a la búsqueda pública del club gallego y ha confirmado que la histórica prenda, que llevó durante su gira «Blond Ambition» en el estadio de Balaídos en julio de 1990, no solo está a salvo, sino que sigue siendo una pieza muy apreciada de los archivos de su legendaria carrera.

  8. LA Galaxy v Charlotte FCGetty Images Sport
    Mount PleasantLA Galaxy

    Los rivales del Galaxy afectados por la crisis de visados

    El próximo enfrentamiento del LA Galaxy en la Copa de Campeones de la CONCACAF se ha visto sumido en el caos tras una importante disputa sobre visados que afecta a su rival, el Mount Pleasant. El equipo jamaicano se enfrenta a la posibilidad de viajar a California sin una parte importante de su plantilla tras la denegación por parte del Departamento de Estado de EE. UU. de los documentos de entrada a varios jugadores clave, entre ellos seis ciudadanos haitianos que actualmente se enfrentan a estrictas políticas de entrada.

  9. Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    Real MadridA. Carreras

    El Real Madrid sufre un duro golpe con la lesión de Carreras antes del partido contra el Manchester City.

    Los preparativos del Real Madrid para su esperado enfrentamiento en la Liga de Campeones contra el Manchester City se han visto aún más trastornados. Mientras el club ya se tambaleaba por las ausencias confirmadas de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, una nueva lesión que afecta al lateral izquierdo Álvaro Carreras ha dejado al entrenador Álvaro Arbeloa con un dolor de cabeza defensivo. El español es ahora una gran duda para el partido de ida tras recibir un fuerte golpe en la pantorrilla izquierda durante un partido de liga.

  10. Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    Real MadridBarcelona

    Laporta critica la «suerte histórica» del Madrid

    El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha reavivado la encendida rivalidad entre los dos grandes pesos pesados de España, lanzando un duro ataque contra el Real Madrid tras su dramática victoria sobre el Celta de Vigo. En un acto de campaña, el máximo responsable blaugrana cuestionó la legitimidad del gol de la victoria de los blancos, sugiriendo que el club de la capital sigue beneficiándose de un arbitraje favorable y de la pura suerte, mientras que a su propio equipo se le aplica un criterio diferente.

  1. FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-MOENCHENGLADBACHAFP
    M. NeuerBayern Múnich

    ¡Neuer vuelve a lesionarse! El Bayern conoce el alcance del nuevo revés.

    El Bayern de Múnich ha recibido un duro golpe antes de la recta final de la temporada con la noticia de que su capitán, Manuel Neuer, estará fuera de los terrenos de juego durante un tiempo. El veterano portero sufrió una lesión en la pantorrilla durante la victoria por 4-1 del viernes por la noche sobre el Borussia Mönchengladbach, lo que deja al gigante bávaro sin su indiscutible número uno para varios encuentros de gran importancia.

  2. TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP
    R. GravenberchLiverpool

    Gravenberch firma un contrato a largo plazo con el Liverpool

    El Liverpool ha asegurado el futuro a largo plazo de Ryan Gravenberch, ya que el centrocampista internacional holandés ha firmado un nuevo contrato en Anfield. El exjugador del Bayern de Múnich se ha convertido en un pilar del centro del campo de los Reds desde su llegada a Merseyside, y este último acuerdo garantiza que seguirá siendo una figura clave en el ambicioso proyecto del club durante los próximos años. El acuerdo se cerró el sábado, recompensando al jugador de 23 años por su excelente rendimiento bajo las órdenes de su compatriota Arne Slot.

  3. Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
    C. RonaldoAl Nasr FC

    Ronaldo da noticias sobre la lesión de Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo ha tranquilizado a los aficionados y ha mostrado su apoyo a sus compañeros del Al-Nassr antes del crucial partido de la Liga Profesional Saudí contra el Neom el sábado por la noche. El icono portugués publicó una imagen de sí mismo sometiéndose a rehabilitación en España y compartió un mensaje de ánimo tras sufrir una lesión.

  4. UEFA Champions League Trophy Tour 2011Getty Images Sport
    Trinidad and TobagoD. Yorke

    La leyenda del Manchester United despedida de su puesto internacional por negarse a aceptar una reducción salarial

    La leyenda del Manchester United, Dwight Yorke, ha abandonado de forma dramática su cargo como seleccionador de Trinidad y Tobago. El exdelantero, que sigue siendo una figura emblemática en Old Trafford por su papel en la temporada de 1999, en la que el equipo ganó el triplete, vio cómo su mandato llegaba a su fin de forma abrupta tras el fracaso de las negociaciones para renovar su contrato. La marcha se produce tras una decepcionante campaña de clasificación en la que los Soca Warriors no lograron asegurarse una plaza en la Copa del Mundo de 2026.

  5. Kempton RacesGetty Images Sport
    H. RedknappTottenham

    Redknapp advierte a los Spurs que podrían ser los FAVORITOS para descender.

    El exentrenador del Tottenham, Harry Redknapp, ha reavivado el debate sobre la crisis de su antiguo club al sugerir que los Spurs son ahora «los favoritos para descender». El equipo del norte de Londres se encuentra en territorio desconocido, cayendo en picado hacia la Premier League y hacia la zona de descenso tras una serie de resultados desastrosos. La situación alcanzó su punto álgido el jueves por la noche, cuando sufrieron una abyecta derrota por 3-1 en casa ante el Crystal Palace, lo que les deja a solo un punto de la zona de descenso.

  6. Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    RodrygoReal Madrid

    «Forca Rodrygo»: las estrellas del Real Madrid muestran su apoyo al compañero lesionado.

    Las estrellas del Real Madrid mostraron un frente unido antes de su partido de La Liga contra el Celta de Vigo, enviando un sincero mensaje a su compañero Rodrygo Goes, que sufre una grave lesión. Antes del inicio del partido en Balaídos, la plantilla salió al campo con camisetas blancas con el lema «Força Rodrygo», en homenaje a su devastadora lesión de rodilla. Este gesto se produce después de que el departamento médico del club confirmara una «rotura del ligamento cruzado anterior» que le impedirá participar en el Mundial.

  7. FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP
    LeedsD. Farke

    El Leeds insta a sus aficionados a respetar la pausa del Ramadán tras los abucheos

    El Leeds United ha hecho un firme llamamiento a sus seguidores para que respeten la pausa prevista en el partido de la quinta ronda de la FA Cup del domingo contra el Norwich City. El descanso está pensado para que los jugadores que observan el Ramadán puedan romper su ayuno, un protocolo que, lamentablemente, fue recibido con hostilidad durante la reciente derrota del club en la Premier League ante el Manchester City en Elland Road. Con el fin de evitar que se repitan esas escenas, el club de West Yorkshire ha publicado un comunicado detallado antes del partido.

  8. Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    FichajesTottenham

    Vicario podría fichar por la Juventus por solo 17 millones de libras.

    Guglielmo Vicario podría estar a punto de abandonar el Tottenham, ya que se intensifican los rumores sobre su regreso a la Serie A a un precio reducido. El portero de 29 años, que ha sido un pilar fundamental en el norte de Londres desde su llegada procedente del Empoli en 2023, estaría dispuesto a dar el salto tras la desastrosa racha del equipo de la Premier League. Los Spurs se encuentran envueltos en una inesperada lucha por la permanencia, situándose a solo un punto de la zona de descenso tras una serie de resultados perjudiciales.

  9. Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
    M. RashfordBarcelona

    Rashford dijo que «a nadie le importa una mierda» él en el Barça.

    El exdelantero de la Premier League Troy Deeney cree que el fichaje de Marcus Rashford por el Barcelona le ha dado la lección de realidad que tanto necesitaba tras lo que él mismo describió como un periodo difícil en el Manchester United. La leyenda del Watford afirmó que el ambiente en el gigante español deja poco espacio para el ego, insistiendo en que «a nadie le importa un carajo» la reputación de Rashford en comparación con las estrellas históricas del club. Deeney cree que ese duro mensaje ha ayudado al jugador de 28 años a recuperar su concentración y a prosperar en La Liga.

  10. Watford v Arsenal - FA Youth Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    TottenhamJ. Wilshere

    🎥 | Wilshere se ríe cuando le preguntan sobre las perspectivas de descenso del Tottenham.

    El entrenador del Luton Town, Jack Wilshere, ha admitido que su «escenario ideal» para la próxima temporada sería llevar al Hatters a la Championship, donde podría enfrentarse a su antiguo rival, el Tottenham Hotspur. El excentrocampista del Arsenal, que ha emprendido una prometedora carrera como entrenador, se ha visto obligado a abordar la surrealista posibilidad de enfrentarse al Spurs la próxima temporada, en caso de que este descienda de la máxima categoría del fútbol inglés.

