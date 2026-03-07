خالد محمود

Laporta critica la «suerte histórica» del Madrid
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha reavivado la encendida rivalidad entre los dos grandes pesos pesados de España, lanzando un duro ataque contra el Real Madrid tras su dramática victoria sobre el Celta de Vigo. En un acto de campaña, el máximo responsable blaugrana cuestionó la legitimidad del gol de la victoria de los blancos, sugiriendo que el club de la capital sigue beneficiándose de un arbitraje favorable y de la pura suerte, mientras que a su propio equipo se le aplica un criterio diferente.