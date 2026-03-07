AFP
Traducido por
Manuel Neuer descartado para partidos clave de la Champions League y la Bundesliga tras conocer el alcance de su lesión en la pantorrilla
Diagnóstico médico oficial confirmado.
Mientras varios medios informaban sobre la gravedad del problema, el comunicado oficial del club aclaró la situación. Este último contratiempo se suma a una reciente lesión en la pantorrilla que obligó a Neuer a perderse varios partidos importantes, entre ellos el Klassiker contra el Borussia Dortmund el 28 de febrero, que el Bayern ganó por 3-2. En cuanto a la situación actual, el club proporcionó el sábado una actualización en la que se podía leer: «Manuel Neuer sufrió un pequeño desgarro muscular en la pantorrilla izquierda durante el partido de la Bundesliga contra el Mönchengladbach el viernes por la noche y estará de baja por el momento. Este fue el resultado de un examen en profundidad realizado por el departamento médico».
- Getty Images Sport
Golpe decisivo en la Liga de Campeones
El momento no podría ser peor para el equipo de Vincent Kompany, ya que, según informa Sky, Neuer ha sido descartado oficialmente para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta el próximo martes. El veterano guardameta sintió molestias durante la primera parte del partido contra el Gladbach y fue sustituido en el descanso. Aunque el cuerpo técnico esperaba inicialmente que se tratara de una medida preventiva, las pruebas posteriores revelaron una lesión muscular que le mantendrá fuera del crucial viaje a Italia. Hay muchas posibilidades de que se pierda el partido de vuelta en Múnich el 18 de marzo.
Retos nacionales por delante
Más allá de Europa, el Bayern afronta un exigente calendario nacional sin su capitán, incluido el choque del próximo fin de semana contra el Bayer Leverkusen. El equipo médico supervisará de cerca su recuperación, con el objetivo de que vuelva tras el parón internacional. Si la rehabilitación sigue el calendario previsto, el objetivo es que el internacional alemán recupere el 100 % de su forma física para el encuentro contra el Friburgo el 4 de abril, asegurándose de que esté listo para el sprint final de la campaña.
- AFP
Kompany se mantiene cauteloso
El entrenador Vincent Kompany expresó su preocupación inmediatamente después del pitido final del viernes, preocupado por el poco tiempo entre partidos. En declaraciones a Sky tras el partido, Kompany afirmó: «Manu notó una pequeña molestia en la pantorrilla. Obviamente, queda muy poco tiempo hasta el próximo partido. No quiero especular demasiado todavía. Veamos qué pasa». Con el diagnóstico confirmado, el entrenador debe ahora confiar en sus opciones suplentes para este periodo crucial.
Anuncios