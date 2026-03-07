Getty Images Sport
Traducido por
«¡Un golpe de suerte histórico!» - Joan Laporta critica el gol del Real Madrid en el tiempo añadido contra el Celta y argumenta que al Barcelona le habrían anulado un gol
Laporta cuestiona la victoria del Madrid ante el Celta
La polémica surge a raíz del gol de Federico Valverde en los últimos minutos del partido, que dio la victoria por 2-1 al Real Madrid contra el Celta de Vigo el viernes. Laporta insistió en que el gol debería haber sido anulado por una falta en la jugada previa, y lo citó como ejemplo del trato preferencial que el Madrid ha recibido históricamente por parte de los árbitros.
- AFP
Laporta critica la «suerte» del Madrid
Laporta no se contuvo al hablar del momento culminante del último partido del Madrid, afirmando que un gol similar del Barcelona habría sido anulado. Declaró: «Han tenido su suerte histórica, pero ese gol debería haber sido anulado por una falta previa. A nosotros nos habrían pitado la falta; ya nos pasó en Anoeta». Se refería a la derrota por 2-1 del Barcelona ante la Real Sociedad el pasado mes de enero.
Insinuando ventajas sistémicas, añadió: «Siempre es lo mismo con el Real Madrid. Cuando están en apuros, o reciben ayuda de los árbitros o pasa algo... Les dan un poco de suerte».
Palabras encendidas para su rival electoral
Laporta está en plena campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del Barcelona que se celebrarán la próxima semana. Centrando su atención en su principal oponente, Víctor Font, Laporta planteó las elecciones como una elección entre un liderazgo genuino y un enfoque distante y basado en datos. Advirtió a los socios contra la metodología de Font, afirmando: «El único riesgo que tiene el proyecto deportivo del Barça es Víctor Font. Tiene al Barça en un ordenador. No podemos dejar el Barça en sus manos».
- AFP
Abordando el caso Negreira
Laporta también criticó la postura de Font sobre la batalla legal de Negreira, calificando la negativa del aspirante a cambiar su posición como una muestra de terquedad. Font dijo que su visión del Barcelona «contrasta fuertemente con el Barça que hemos tenido durante décadas. El Barça de la opacidad, de la falta de transparencia, el Barça de Negreira, del caso Neymar, del Bartogate».
Laporta respondió: «No retractarse es obtuso, obstinado», y terminó con una última advertencia: «Debería dejar de vender tonterías y de crear un clima de confusión. No podemos tener a otro teórico que nos lleve a la ruina».
Anuncios