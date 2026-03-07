Getty Images Entertainment
Traducido por
¡Madonna resuelve el misterio! La icónica cantante responde a la carta abierta del presidente del Celta de Vigo en busca de la famosa camiseta
Se cierra un misterio futbolístico de 30 años
Esta confirmación oficial pone fin a una búsqueda de 30 años de la camiseta azul cielo con el número cinco, que se ha convertido en un elemento permanente del folclore de Vigo. Para el club y sus aficionados, saber que esta pieza histórica sigue existiendo en perfecto estado dentro de la colección privada del cantante proporciona una profunda sensación de cierre a una historia que ha tendido un puente entre el mundo de la cultura pop y el del fútbol durante más de una generación.
Un llamamiento presidencial a un icono pop
La búsqueda se aceleró cuando el presidente del Celta de Vigo, Marian Mourino, publicó una carta abierta el 4 de marzo. El club reconoció esta semana que llevaba años intentando localizar discretamente la emblemática camiseta, aunque sin éxito, y por ello decidió que la única forma de encontrar alguna pista sobre su paradero era hacer un llamamiento público directo a los aficionados y a la propia artista. Antes del partido del viernes por la noche contra el Real Madrid, con una impresionante interpretación de una de sus canciones.
«Con el tiempo, llegamos a comprender mejor lo que representabas en aquel entonces: cuestionar las normas establecidas y plantar cara a quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer», escribió Mourino. En nuestro club nos identificamos con esta línea de pensamiento. Por eso mantenemos la esperanza de encontrar la prenda que una vez llevaste.
«¿La tienes? Si sabes dónde puede estar o si te gustaría unirte a nosotros en la búsqueda para recuperarla, ponte en contacto con nosotros mediante un mensaje privado».
Madonna resuelve el misterio.
La cantante respondió a través de las redes sociales, confirmando que ha conservado la camiseta en perfecto estado. En una declaración que rápidamente se hizo viral, Madonna declaró: «¡Esta camiseta está colgada en mis archivos! ¡La llevo puesta y represento a tu equipo en espíritu!».
- Getty Images Sport
Homenajes y drama en el campo
A pesar de la noticia festiva y del homenaje especial al artista durante el partido del viernes contra el Real Madrid, los acontecimientos sobre el terreno de juego fueron menos alegres. El Celta sufrió una ajustada derrota por 2-1 ante el gigante español tras un gol de Federico Valverde en los últimos minutos. Sin embargo, la confirmación de que su «aficionado» más famoso sigue sintiendo cariño por el club ha supuesto un importante impulso para la comunidad del Celta.
Anuncios