¡Madonna resuelve el misterio! La icónica cantante responde a la carta abierta del presidente del Celta de Vigo en busca de la famosa camiseta

La búsqueda se aceleró cuando el presidente del Celta de Vigo, Marian Mourino, publicó una carta abierta el 4 de marzo. El club reconoció esta semana que llevaba años intentando localizar discretamente la emblemática camiseta, aunque sin éxito, y por ello decidió que la única forma de encontrar alguna pista sobre su paradero era hacer un llamamiento público directo a los aficionados y a la propia artista. Antes del partido del viernes por la noche contra el Real Madrid, con una impresionante interpretación de una de sus canciones.

«Con el tiempo, llegamos a comprender mejor lo que representabas en aquel entonces: cuestionar las normas establecidas y plantar cara a quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer», escribió Mourino. En nuestro club nos identificamos con esta línea de pensamiento. Por eso mantenemos la esperanza de encontrar la prenda que una vez llevaste.

«¿La tienes? Si sabes dónde puede estar o si te gustaría unirte a nosotros en la búsqueda para recuperarla, ponte en contacto con nosotros mediante un mensaje privado».