Esta ausencia se debe a una lesión en el tobillo que sufrió durante un entrenamiento la semana pasada y que le impidió jugar en la victoria contra el Leeds, a pesar de su breve y laborioso regreso durante el empate 2-2 contra el Nottingham Forest a mitad de semana. Con el crucial partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el próximo miércoles, la decisión de dejar al delantero estrella fuera del viaje a St James' Park subraya la cuidadosa gestión de su condición física durante una etapa exigente de la temporada.