VÍDEO: Mira la respuesta entre risas de Jack Wilshere cuando se le pregunta a la leyenda del Arsenal sobre la posible bajada de categoría del Tottenham

Durante una rueda de prensa, se le preguntó a Wilshere si dirigir al Luton en la Championship contra el Tottenham sería su objetivo final para la temporada 2026-27. El jugador de 34 años no rehuyó la posibilidad, aunque admitió que su principal objetivo es conseguir el ascenso de los Hatters.

«Mi sueño sería entrenar al Luton en la Championship», declaró Wilshere. «Anoche vi un poco del partido del Tottenham y, aunque parezca mentira, lo he dicho muchas veces, gran parte de mi familia es aficionada al Tottenham. A lo largo de los años hemos tenido algunas discusiones muy animadas al respecto, pero en este momento mi sueño es entrenar al Luton en la Championship y puede que sea contra el Tottenham».