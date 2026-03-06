La leyenda del Manchester United es despedida de su cargo internacional tras negarse a aceptar una reducción salarial tras el desastre en la clasificación para el Mundial

La Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago (TTFA) confirmó que el técnico de 54 años dejó oficialmente su cargo a finales de febrero. Según se informa, el punto de fricción fue una propuesta de reducción salarial tras el fracaso del equipo en clasificarse para la Copa del Mundo. En un comunicado oficial, la TTFA explicó: «Tras la conclusión de la reciente campaña de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA... el Comité Ejecutivo de la TTFA llevó a cabo una revisión exhaustiva de la campaña y de la dirección general del programa de la selección masculina senior, incluyendo su estructura técnica y su marco financiero».