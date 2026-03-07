Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
خالد محمود

Traducido por

Ryan Reynolds «increíblemente orgulloso» de que el Wrexham, con solo 10 jugadores, llevara al Chelsea a la prórroga en un emocionante partido de la FA Cup

El cuento de hadas de Wrexham en Hollywood estuvo a punto de escribir su capítulo más increíble el sábado, cuando el equipo de la Championship llevó al límite al gigante de la Premier League, el Chelsea, en un emocionante partido de la quinta ronda de la FA Cup. En un ambiente hostil en el Racecourse Ground, el equipo galés se adelantó dos veces en el marcador frente a su ilustre visitante, lo que obligó a los hombres de Liam Rosenior a sacar lo mejor de sí mismos para evitar una derrota histórica. El partido terminó con una victoria por 4-2 para el Chelsea tras 120 minutos de intenso fútbol, ya que la profundidad del equipo de la Premier League resultó decisiva durante la prórroga.

  • Resiliencia y orgullo en el Racecourse Ground

    Aunque el Chelsea acabó imponiendo su dominio frente a un Wrexham que se quedó con 10 jugadores en los últimos compases del partido, la enérgica actuación de los locales dejó al público que llenaba el estadio y a los famosos propietarios del club rebosantes de orgullo, a pesar del resultado final. La resistencia mostrada por el equipo galés subraya su notable progresión y marca un tono desafiante en su vuelta al objetivo principal de asegurar el ascenso a la máxima categoría.

    • Anuncios
  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Los propietarios de Hollywood elogian el heroísmo de Wrexham

    Cuando sonó el pitido final tras 120 minutos de acción agotadora, Ryan Reynolds y Rob Mac lideraron una ovación de pie para sus agotados jugadores. Aunque el sueño de los cuartos de final se esfumó en la prórroga, el progreso del club era evidente. La estrella de «Deadpool» reflexionó sobre el camino recorrido desde que comenzó la adquisición por parte de Hollywood, y declaró en X: «Hace tres años esta semana, luchamos contra el Maidenhead United hasta conseguir un empate. Hoy hemos llevado al Chelsea a la prórroga. Estoy increíblemente orgulloso del rendimiento del Wrexham hoy».

  • La calidad de la Premier League se nota al final

    La superioridad física y la profundidad de la plantilla del Chelsea acabaron por imponerse en la prórroga, sobre todo después de que los locales se vieran obligados a jugar con inferioridad numérica. La entrada de Joao Pedro cambió por completo el rumbo del partido, aportando la precisión en el remate que había faltado hasta entonces. Alejandro Garnacho continuó con su brillante racha goleadora y adelantó al Chelsea, antes de que Pedro sentenciara el partido con un gol en los últimos minutos y asegurara la clasificación del Chelsea para la siguiente ronda.

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    De cara a la Liga de Campeones

    Mientras el Wrexham vuelve a la lucha por el ascenso en la Championship —ocupa el sexto puesto de la tabla— con la cabeza bien alta, el Chelsea debe reponerse rápidamente. La lucha contra un rival de una categoría inferior sirvió como llamada de atención para el equipo de Rosenior antes de su enfrentamiento en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Para el Wrexham, la noche fue una prueba más de su rápido ascenso bajo la dirección de Reynolds y Mac, pasando de las batallas fuera de la liga a estar a punto de derrotar a uno de los clubes más grandes del fútbol mundial.

Championship
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Hull crest
Hull
HUL
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0