El Real Madrid se enfrenta a una nueva lesión preocupante, la de Álvaro Carreras, antes del partido contra el Manchester City, tras la baja de Jude Bellingham y Kylian Mbappé

Aunque hay un ligero optimismo en el departamento médico, su disponibilidad para el próximo choque europeo está lejos de estar garantizada, según informa AS. El defensa pasó el sábado trabajando en el gimnasio y sometiéndose a una fisioterapia intensiva en lugar de entrenar sobre el césped, por lo que su estado físico se evaluará día a día a medida que se acerque el partido contra el Manchester City. El partido de ida de los octavos de final está previsto para el próximo miércoles, lo que deja al español muy poco tiempo para demostrar su estado físico.