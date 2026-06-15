Suecia Descripción general

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Suecia

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Posiciones

Serie A crestSerie A

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
13Hamburger SV crestHamburger SV34911144054-1438
D
W
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14FC Koeln crestFC Koeln34711164963-1432
L
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15Werder Bremen crestWerder Bremen3488183760-2332
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16Wolfsburg crestWolfsburg3478194569-2429
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17FC Heidenheim crestFC Heidenheim3468204172-3126
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