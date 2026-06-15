Suecia Descripción general

¡Atención: segunda temporada! Por qué Isak, fichado por 125 millones de libras, preocupa a una leyenda del Liverpool

La leyenda del Liverpool Robbie Fowler ha admitido a GOAL que está «un poco preocupado» por Alexander Isak. El delantero, fichado por 125 millones de libras (167 millones de dólares), afronta la presión de rendir en su segunda temporada en Anfield. Se le ha advertido que su elevado precio no servirá de nada si no justifica la inversión récord.