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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Francia vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Francia y Suecia se puede ver en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles para la región. Consulta las opciones a continuación para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y Suecia se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Les Bleus llegan como uno de los grandes candidatos al título tras dominar con autoridad la fase de grupos.

Didier Deschamps dirigió a Francia a través del Grupo I sin ceder ni un solo punto, con diez goles a favor que reflejan la profundidad ofensiva de un equipo que asusta a cualquier rival. Ousmane Dembélé fue el gran protagonista del tramo final de la fase de grupos, anotando un hat-trick ante Noruega para cerrar la primera fase con una victoria contundente.

Kylian Mbappé ha sido una amenaza constante durante todo el torneo, combinando goles con asistencias y manteniendo a los defensas rivales en alerta permanente. Francia llega a los octavos con la maquinaria bien engrasada y sin señales visibles de desgaste.

Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo F tras una fase de grupos desigual. Graham Potter ha reconocido públicamente la magnitud del reto, pero también ha dejado claro que su equipo viaja a Nueva Jersey con la intención de protagonizar una sorpresa.

Los suecos cuentan con jugadores capaces de generar peligro en transición, y Potter sabe mejor que nadie que en un partido de eliminación directa cualquier resultado es posible. La baja confirmada de Isak Hien en defensa es un contratiempo que el técnico inglés deberá gestionar.

Este partido enfrenta a dos selecciones europeas con historia en competiciones de la UEFA, aunque sus caminos en este Mundial han sido muy distintos. Francia llega rodada y con confianza; Suecia, con la presión liberada del favorito y la ambición del que no tiene nada que perder.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps tiene el plantel prácticamente al completo para este partido de octavos. El cuerpo técnico no ha reportado bajas ni suspensiones de cara al encuentro, aunque las novedades se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando sueco, Graham Potter no podrá contar con el defensa Isak Hien, que figura en la lista de bajas por lesión. El resto del plantel escandinavo está disponible, aunque Potter deberá reconfigurar su línea defensiva para compensar esa ausencia. Se esperan más actualizaciones sobre el once probable antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 4 I. Hien

Forma

Francia llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Su derrota más reciente fue un amistoso ante Costa de Marfil (1-2), pero desde entonces los de Deschamps no han vuelto a perder. En el Mundial, Les Bleus derrotaron a Senegal (3-1), a Irak (3-0) y cerraron el Grupo I con una victoria de 4-1 ante Noruega, sumando diez goles en tres partidos de la fase de grupos.

Suecia presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Japón en el Mundial. La derrota más abultada llegó ante Países Bajos (5-1), aunque los suecos también firmaron una goleada de 5-1 ante Túnez en su debut en el torneo. En total, Suecia ha marcado diez goles y encajado diez en sus últimos cinco compromisos, lo que refleja una fragilidad defensiva que Francia buscará explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 17 de noviembre de 2020 en la UEFA Nations League A, con victoria francesa por 4-2. En los últimos cinco duelos, Francia acumula tres victorias por una de Suecia, con un triunfo sueco en la clasificación para el Mundial de 2018 (2-1 en Estocolmo). Los dos equipos también se midieron en noviembre de 2016 en un partido de clasificación que acabó 2-1 para los galos, y en un amistoso de 2014 que Francia ganó 1-0.

Clasificación

En la tabla del Mundial, Francia terminó primera del Grupo I, mientras que Suecia avanzó como tercera clasificada del Grupo F.