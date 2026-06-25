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Cómo ver Japan vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Japón vs Suecia se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Japón y Suecia se miden este jueves 25 de junio en Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, en el cierre del Grupo F del Mundial 2026. Con un lugar en los dieciseisavos de final en juego, ambas selecciones llegan a este partido sabiendo que el margen de error es prácticamente nulo.

Los Samurai Azul de Hajime Moriyasu son el equipo en mejor forma del grupo. Tras empatar 2-2 con Países Bajos en la primera jornada, Japón aplastó a Túnez 4-0, con Ayase Ueda marcando dos veces. Con siete puntos al alcance, Moriyasu tiene en sus manos el destino clasificatorio del equipo.

Suecia, en cambio, vive una montaña rusa emocional. Graham Potter vio a su equipo golear 5-1 a Túnez en el debut, pero esa misma cifra llegó en sentido contrario cuando los Países Bajos los desmantelaron en Houston. Los suecos necesitan ganar para asegurarse el pase sin depender de otros resultados.

Takefusa Kubo, la pieza más creativa de Japón, sigue fuera por lesión. Su ausencia no ha frenado al equipo hasta ahora, pero Suecia buscará explotar los espacios que deja su reemplazante en la estructura ofensiva nipona.

Por el lado sueco, Alexander Isak y Viktor Gyökeres representan una amenaza real en ataque. El conjunto escandinavo tiene calidad individual de sobra, pero necesita la solidez defensiva que se le escapó completamente ante los holandeses.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Japón vs Suecia en directo por televisión y en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Hajime Moriyasu presenta un once probable con Zion Suzuki bajo palos y una línea de tres centrales formada por Hiroki Ito, Ko Itakura y Takehiro Tomiyasu. Ritsu Doan y Keito Nakamura actuarán como carrileros, con Kaishu Sano, Daichi Kamada y Ao Tanaka en el mediocampo. Junya Ito y Ayase Ueda completan el ataque. Takefusa Kubo es baja por lesión y no hay sancionados en el equipo japonés.

Graham Potter no tiene lesionados ni sancionados confirmados para este partido. El once proyectado de Suecia coloca a Kristoffer Nordfeldt en portería, con una defensa de tres compuesta por Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien. Yasin Ayari, Jesper Karlström y Gabriel Gudmundsson forman el centro del campo, con Anthony Elanga y Benjamin Nygren en las bandas. Alexander Isak y Viktor Gyökeres lideran el ataque en un esquema 3-5-2.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Japón llega en un gran momento: cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y cuatro en contra. El resultado más reciente fue la goleada 4-0 sobre Túnez el 21 de junio, con Ueda como figura con un doblete. Antes de eso, empataron 2-2 con Países Bajos el 14 de junio, partido en el que remontaron dos veces. También ganaron 1-0 a Islandia en mayo y registraron victorias consecutivas por 1-0 ante Inglaterra y Escocia en marzo.

Suecia acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con 12 goles marcados y 11 encajados. La derrota más reciente fue el 5-1 ante Países Bajos el 20 de junio. Antes de eso, golearon 5-1 a Túnez el 15 de junio. Un empate 2-2 ante Grecia y una derrota 3-1 ante Noruega en amistosos de junio, junto a una victoria 3-2 sobre Polonia en la clasificación mundialista de marzo, completan el registro.

Historial de Enfrentamientos Directos

JPN Último partidos SWE 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Japan 1 - 1 Suecia 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente registrado entre estas dos selecciones es un empate 1-1 en un amistoso disputado el 25 de mayo de 2002, con Japón como equipo local. Con un solo encuentro en el historial, no es posible extraer ningún patrón entre ambas naciones.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa del Mundo, Japón ocupa la segunda posición y Suecia la tercera antes de la última jornada.