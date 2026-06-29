Francia vs Suecia Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 30/06/26

Mejores apuestas Francia vs Suecia

Hándicap 1x2: Francia gana con hándicap -1 ⭐ @ 1.75 en Betano

Ambos equipos anotan (BTTS): Sí ⭐ @ 1.88 en Betano

Goleador en cualquier momento: Ousmane Dembélé ⭐ @ 2.10 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Francia vs Suecia son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Francia 3-1 Suecia

Pronóstico de goleadores: Francia: Kylian Mbappé x2, Ousmane Dembélé - Suecia: Alexander Isak

Para consolidar aún más su condición de favorita para ganar este Mundial, Francia derrotó con total autoridad a sus rivales en el Grupo I. Les Bleus firmaron una fase de grupos perfecta con un pleno de victorias, anotando 10 goles, la cifra más alta de esta ronda junto a Países Bajos y Alemania.

Este estado de forma arrollador sitúa a los campeones del mundo de 2018 cerca de chocar con Alemania en la siguiente fase. Sin embargo, los hombres de Didier Deschamps deben superar primero un cruce que podría complicarse ante Suecia en el MetLife Stadium de Nueva York este martes por la noche.

Francia llegará con la confianza a tope para sellar su pase a octavos de final, especialmente tras golear a Noruega en el último partido de su grupo. Aunque el conjunto escandinavo presentó una alineación repleta de rotaciones, el contundente 4-1 definitivo no hizo más que reforzar la creencia generalizada de que Francia va directa a por su tercera corona mundial.

Por su parte, Suecia puede considerarse afortunada de haber alcanzado estos dieciseisavos de final tras acabar tercera en el Grupo F, por detrás de Países Bajos y Japón. No obstante, el equipo dirigido por Graham Potter batió un récord en su camino hacia las eliminatorias: el combinado azul y amarillo anotó 7 goles en la fase de grupos, un logro tremendo para ellos.

A pesar de esto, si quieren emular aquel tercer puesto de la edición de 1994, celebrada también en Estados Unidos, tendrían que protagonizar la mayor sorpresa de todo el torneo. Cuando dos selecciones europeas se ven las caras, el espectáculo suele estar garantizado. Aunque no se espera que Suecia elimine a Francia, a buen seguro darán guerra en lo que promete ser un choque sumamente entretenido.

Alineaciones Probables Francia vs Suecia

Posible alineación de Francia:

Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé.

Posible alineación del Suecia:

Zetterström, Lagerbielke, Hien, Gudmundsson, Svensson, Lindelöf, Ayari, Stroud, Elanga, Isak, Gyökeres.

Las mejores apuestas Francia vs Suecia

1er Pronóstico Francia vs Suecia: Hándicap 1x2: Francia gana con hándicap -1 @ 1.75 en Betano

Francia busca seguir haciendo historia

La última vez que Francia registró un pleno de victorias en la fase de grupos de un Mundial fue en 1998, año en el que albergaron el torneo y acabaron levantando el trofeo por primera vez. Es una señal inmejorable para un bloque que está a un paso de encadenar siete triunfos consecutivos en citas mundialistas frente a rivales europeos. Además, ese contundente 4-1 sobre Noruega supuso la cuarta victoria seguida para el combinado de Deschamps.

En el otro lado de la balanza, Suecia ha pecado de irregularidad y encadena dos encuentros seguidos sin ganar. El cuadro escandinavo solo ha sumado un triunfo en sus últimos cinco compromisos internacionales, una dinámica que apenas invita al optimismo al medirse contra la tercera mejor selección del ranking mundial. Tras encajar 5 goles frente a Países Bajos recientemente, todo apunta a que los suecos podrían sufrir otra dolorosa derrota.

Por si fuera poco, el historial de enfrentamientos directos favorece claramente a los galos. Les Bleus han ganado 12 de sus 23 duelos previos, aunque curiosamente no conocen la victoria en los únicos dos precedentes en grandes torneos. Por ello, esperamos que la bicampeona del mundo maquille esa estadística en Nueva York para certificar su billete a los octavos de final.

2º Pronóstico Francia vs Suecia: Ambos equipos anotan (BTTS): Sí @ 1.88 en Betano

Se esperan muchos goles en Nueva York

A pesar de que el favoritismo de Francia es indiscutible, Suecia llega con la pólvora afinada. El tridente formado por Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Anthony Elanga aporta una velocidad y una efectividad letales, especialmente en los metros finales.

Los pupilos de Potter confiarán plenamente en perforar la zaga francesa vistos sus propios registros ofensivos. De hecho, Suecia ha visto portería al menos una vez en cada uno de sus últimos nueve partidos internacionales.

Un dato que puede ser aún más determinante es que han encajado goles en sus últimos 14 encuentros. Medirse a una línea de ataque como la de Francia no es precisamente una tarea sencilla; Les Bleus han marcado tres goles o más en sus últimas cuatro citas mundialistas, lo que evidencia el tremendo desafío que le espera a la retaguardia sueca.

En siete de los últimos ocho partidos de Francia marcaron ambos equipos, mientras que en los últimos nueve compromisos de Suecia se han visto goles en las dos porterías. Los galos han anotado un mínimo de dos goles en 15 de sus 16 partidos más recientes. Dicho esto, esperamos que los favoritos se lleven un triunfo cómodo en un partido con un marcador bastante abultado.

3er Pronóstico Francia vs Suecia: Goleador en cualquier momento: Ousmane Dembélé @ 2.10 en Betano

Un abanico inagotable de goleadores

Seleccionar un goleador para este choque no es una tarea compleja. Ya hemos destacado a las principales amenazas de la elástica azul y amarilla, como Gyökeres, Isak y Elanga. No obstante, las alternativas son todavía más numerosas en el bando de Les Bleus.

Kylian Mbappé emerge como la opción evidente para ver puerta mientras pelea de tú a tú con Lionel Messi por la Bota de Oro, pero su cuota carece de un valor atractivo. Por su parte, el hat-trick de Ousmane Dembélé en la última jornada frente a Noruega lo sitúa empatado con su capitán como máximo artillero del Mundial.

Aunque aquel día se midió a una selección noruega con muchas rotaciones, la calidad del extremo es incuestionable. El ganador del último Balón de Oro va camino de repetir galardón gracias al nivel que está exhibiendo tanto en su club como con su selección.

El atacante acumula cuatro dianas en sus últimos dos partidos, además de haber repartido una asistencia. Actuando justo por detrás de Mbappé, esperamos que Dembélé disfrute de numerosas ocasiones de gol ante Suecia, unas oportunidades que está más que capacitado para mandar al fondo de la red.

+