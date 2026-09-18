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martes, 15 de septiembre
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3
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SEP
2
F
glo 3 - 3
pen 3 - 4
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COR
0
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EST
1
F
glo 1 - 2
miércoles, 16 de septiembre
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INV
1
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glo 3 - 1
martes, 13 de octubre
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FLU
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miércoles, 14 de octubre
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martes, 20 de octubre
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SEP
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Fluminense
FLU
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund440092712
W
W
W
W
2Bayern München crestBayern München43101421210
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D
W
3Freiburg crestFreiburg4310123910
D
W
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4Augsburg crestAugsburg421111657
L
D
W
W
5Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen421110557
W
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L
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