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Copa Libertadores
Copa Libertadores Resumen
Copa Libertadores, partidos y resultados
Más
martes, 15 de septiembre
miércoles, 16 de septiembre
martes, 13 de octubre
miércoles, 14 de octubre
martes, 20 de octubre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Borussia Dortmund
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|7
|12
|2
|Bayern München
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|12
|10
|3
|Freiburg
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|9
|10
|4
|Augsburg
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|5
|7
|5
|Bayer Leverkusen
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|5
|7