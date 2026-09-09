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Copa Libertadores - Cuartos de final 9 sept 2026 - 20:30

Cómo ver Estudiantes vs Corinthians en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estudiantes y Corinthians se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y Fox Sports Argentina. Las opciones de transmisión están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estudiantes de La Plata recibe a Corinthians en un partido de Copa Libertadores que llega en un momento decisivo para ambos clubes, con posiciones y continuidad en juego.

El equipo de Alexander Medina atraviesa un tramo irregular. Tras ganar 3-0 ante Universidad Católica en la Copa Libertadores y vencer 3-1 a Barracas Central en copa local, los platenses cayeron 1-0 ante Vélez Sarsfield en la Liga Profesional el 6 de septiembre, su derrota más reciente antes de este compromiso continental.

Corinthians llega en un momento delicado. El equipo dirigido por Fernando Diniz acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, incluyendo caídas ante Chapecoense AF, Santos FC, Coritiba y Cruzeiro en la Serie A. Su único triunfo reciente fue precisamente en Copa Libertadores, un 1-0 ante Rosario Central.

En el plano continental, Estudiantes ocupa la segunda posición en el Grupo A, mientras que Corinthians lidera el Grupo E. Ambos equipos tienen razones para buscar los tres puntos y consolidar su clasificación.

El historial entre estos dos clubes es breve pero parejo. Sus únicos antecedentes registrados se remontan a la Copa Sudamericana 2023, donde cada equipo ganó como local, lo que añade cierta incertidumbre a este encuentro.

Para Corinthians, este partido representa una oportunidad de aliviar la presión acumulada por el mal momento en el torneo doméstico. Para Estudiantes, ganar en casa reforzaría su posición en el grupo y daría señales de solidez tras el tropiezo reciente en la liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Copa Libertadores en vivo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Alexander Medina dirige a Estudiantes para este compromiso. No se han confirmado lesiones ni suspensiones en el plantel local, y no se ha publicado un once probable de manera oficial. La información se actualizará a medida que se acerque el inicio del partido.

Fernando Diniz conduce a Corinthians desde el banco visitante. Tampoco hay novedades confirmadas sobre bajas por lesión o sanción en el equipo paulista, y el once titular proyectado aún no ha sido anunciado. Se esperan más detalles en la previa del encuentro.

Forma

Estudiantes llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Vélez Sarsfield en la Liga Profesional. Entre los resultados destacados del período figura una goleada 3-0 ante Universidad Católica en la Copa Libertadores. En total, el equipo de Medina marcó siete goles y recibió cuatro en esos cinco compromisos.

Corinthians presenta un registro de una victoria, cero empates y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue un 1-2 ante Chapecoense AF en la Serie A el 6 de septiembre. Su único triunfo en ese período fue el 1-0 ante Rosario Central en Copa Libertadores. El equipo de Diniz anotó cinco goles y encajó seis en esa racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes fue en la Copa Sudamericana 2023, cuando Corinthians venció 1-0 a Estudiantes como local el 23 de agosto de ese año. Una semana después, el 30 de agosto de 2023, Estudiantes respondió con un triunfo 1-0 en condición de local. En los dos únicos encuentros registrados entre ambos equipos, cada club ganó una vez como local, con un gol marcado y uno recibido en cada caso.

Clasificación

En la Copa Libertadores 2026, Estudiantes ocupa la segunda posición en el Grupo A, mientras que Corinthians lidera el Grupo E en primera posición.