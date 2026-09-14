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Club Atlético Platense vs Fluminense: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Club Atlético Platense vs Fluminense
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Copa Libertadores entre Club Atlético Platense y Fluminense. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Club Atlético Platense recibe a Fluminense en un partido de Copa Libertadores que llega en un momento delicado para el equipo de Martin Palermo. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo sintonizar el Club Atlético Platense vs Fluminense

El partido entre Club Atlético Platense y Fluminense se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium, Telefe Argentina, mitelefe y Fox Sports Argentina.

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Acerca del encuentro

Platense atraviesa un tramo complicado. El equipo porteño viene de perder 2-1 ante Estudiantes en la Liga Profesional el 12 de septiembre, resultado que se sumó a la derrota por 2-0 frente al propio Fluminense en el encuentro de ida de este grupo. En sus últimos cinco partidos, el conjunto de Palermo registra apenas una victoria.

Fluminense, en cambio, llega con otro ánimo, aunque su última presentación fue un tropiezo. El equipo de Marcao cayó 3-1 ante Atlético Mineiro en la Serie A el 12 de septiembre, lo que interrumpió una racha positiva que incluía cuatro victorias en cinco partidos. Aun así, los brasileños mantienen su solidez en el plano continental.

En la Copa Libertadores, Fluminense ocupa el segundo puesto del Grupo C, mientras que Platense se ubica también segundo en el Grupo E. Ambos conjuntos tienen razones para pelear cada punto que reste en la fase de grupos.

Platense no podrá olvidar lo que pasó en el encuentro anterior entre estos equipos: una derrota por 2-0 que dejó en evidencia la diferencia de momento entre ambos planteles. Palermo necesita una respuesta clara de sus jugadores en casa.

Para Fluminense, el objetivo es sostener su posición en el grupo y confirmar que el resultado adverso ante Atlético Mineiro fue un accidente aislado, no una señal de debilidad.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo: canal de TV, opciones de live stream y hora de inicio.

Noticias de los equipos y escuadras

Club Atlético Platense contra Fluminense alineaciones probables

Manager

  • M. Palermo

Martin Palermo conduce a Club Atlético Platense en este partido de Copa Libertadores. Por el momento no hay lesiones ni suspensiones confirmadas en el plantel local, y no se ha dado a conocer el once probable. La información se actualizará cuando esté disponible.

Marcao dirige a Fluminense sin novedades de bajas confirmadas ni sanciones en el equipo visitante. Tampoco se ha publicado una alineación proyectada para este encuentro. Se añadirán actualizaciones a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

CAP

CAP - Formulario

INS
W1-1
DEY
L1-0
DER
D1-1
FLU
L2-0
EST
L2-1
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FLU

FLU - Formulario

REM
W2-1
APR
D3-3
VAS
W1-0
CAP
W2-0
CAM
L3-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Platense registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Estudiantes en la Liga Profesional el 12 de septiembre, mientras que antes había caído 2-0 frente a Fluminense en Copa Libertadores. En esos cinco partidos, el equipo de Palermo anotó cinco goles y recibió seis.

Fluminense acumula tres victorias, un empate y una derrota en su último quinteto de partidos. La caída más reciente fue por 3-1 ante Atlético Mineiro en la Serie A el 12 de septiembre, aunque antes había conseguido victorias ante el propio Platense por 2-0 y ante Vasco da Gama por 1-0. En esos cinco encuentros, el conjunto brasileño convirtió nueve goles y concedió ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Club Atlético PlatenseEmpateFluminense
0
0
1
Copa Libertadores
Fluminense badge
Fluminense
FLU
2
Club Atlético Platense badge
Club Atlético Platense
CAP
0
F
0Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único antecedente registrado entre estos clubes es el encuentro más reciente: Fluminense venció a Club Atlético Platense por 2-0 el 8 de septiembre de 2026 en la Copa Libertadores, con los brasileños como locales. No hay más datos de enfrentamientos directos disponibles más allá de ese partido.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Fluminense ocupa el segundo puesto del Grupo C, mientras que Club Atlético Platense se ubica segundo en el Grupo E.

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