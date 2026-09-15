Corinthians vs Estudiantes Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 16/09/26

El Timão empató como visitante, pero afronta el partido contra el equipo argentino con cautela.

Mejores apuestas Corinthians vs Estudiantes

Gol o asistencia de Garro - Sí ⭐ @ 2.05 en bet365

Más de 1 tiro a puerta de Memphis Depay - Sí ⭐ @ 1.50 en bet365

1x2 - Corinthians ⭐ @ 1.90 en bet365

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Corinthians es favorito para clasificarse a las semifinales de la Libertadores.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Corinthians está a un paso de disputar su primera semifinal de la Libertadores desde la campaña invicta del título de 2012. El equipo albinegro logró un empate importante en Argentina, incluso después de haber ido abajo en el marcador.

La apuesta del Timão pasa por la fuerza de su fiel hinchada, que tiene la misión de crear un ambiente hostil en el Neo Química Arena, en Itaquera, ayudando así a Corinthians a clasificarse sin necesidad de que el partido se defina por penales.

Estudiantes sabe que pudo haber hecho algo mejor jugando en casa ante su gente. Para clasificarse sin penales, el equipo argentino tendrá que vencer a Corinthians por primera vez jugando en Brasil.

Alineaciones probables Corinthians vs Estudiantes

Posible alineación de Corinthians:

Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Allan, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay, Kaio César, Carrillo (André)

Posible alineación de Estudiantes:

Fernando Muslera, Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Eric Meza, Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo

¿Garro vuelve a ser decisivo?

Fue de Garro el pase por detrás de los centrales para el gol de Kaio César que hizo callar a la hinchada en La Plata. La presencia activa del 8 en un momento en que el albinegro celebró su primer gol como visitante en la Libertadores en 14 años demuestra su capacidad de decisión.

Garro estuvo en cancha durante 87 minutos ante Estudiantes. Además de la asistencia, el mediocampista dio dos pases clave y remató tres veces, una de ellas al arco rival.

El recorrido de Rodrigo Garro en la Libertadores es de cinco asistencias en nueve partidos. En el Brasileirão, el 8 suma seis pases decisivos para gol, además de un promedio de 1,6 tiros por partido.

Corinthians vs Estudiantes Apuesta 1: Gol o asistencia de Garro - Sí @ 2.05 en bet365

La hora de Memphis

Memphis Depay renovó con Corinthians, pero no ofreció una buena versión desde el inicio del nuevo contrato con el albinegro. El delantero disputó tres partidos en la Libertadores, todavía sin ningún gol.

A pesar de las claras dificultades físicas, Memphis promedia casi un tiro por partido. En el partido de ida de cuartos de final de la Libertadores contra Estudiantes, el 10 logró una definición durante los casi 90 minutos que estuvo en cancha.

De todos modos, Memphis sigue siendo un arma peligrosa. Son 20 goles marcados en 84 partidos con la camiseta corintiana. Además, Depay marcó un gol en una final y otros tres en clásicos, lo que refuerza su vocación de protagonismo.

Corinthians vs Estudiantes Apuesta 2: Más de 1 tiro a puerta de Memphis Depay - Sí @ 1.50 en bet365

Corinthians y el tabú

Corinthians enfrentó a Estudiantes seis veces en la historia y solo perdió en una ocasión ante los argentinos. Hubo cuatro victorias y un empate en el período. El historial de goles favorece al Timão, que marcó nueve tantos contra tres del equipo de La Plata.

El partido más reciente de Corinthians como local ante Estudiantes fue en la Copa Sudamericana de 2023, con marcador final de 1-0 para los paulistas en el Neo Química Arena, en la zona este de San Pablo.

En esta Libertadores, Corinthians ganó dos partidos y perdió uno en la fase de grupos. Ya en octavos, el Timão eliminó a Rosario Central justamente con un triunfo en Itaquera. Del otro lado, Estudiantes no ganó ningún compromiso como visitante en la fase de grupos del torneo.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Corinthians vs Estudiantes Apuesta 3: 1x2 - Corinthians @ 1.90 en bet365

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