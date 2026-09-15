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Copa Libertadores
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Corinthians vs Estudiantes: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Corinthians vs Estudiantes
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Corinthians recibe a Estudiantes en la Copa Libertadores, un duelo que llega en un momento crítico para el conjunto brasileño y con implicaciones directas en la clasificación continental. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Acerca del encuentro

Fernando Diniz no atraviesa su mejor momento al frente del Timão. El equipo paulista acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias, con caídas ante Flamengo, Chapecoense AF, Santos FC y Coritiba en la Serie A que lo tienen instalado en la duodécima posición del torneo doméstico.

La Copa Libertadores ha sido el único refugio para Corinthians en este tramo del calendario. El empate 1-1 ante Estudiantes en la fecha anterior mantiene vivas sus aspiraciones continentales, y el conjunto de Diniz necesita convertir esa base en algo más concreto.

Estudiantes llega con mejor ánimo. Alexander Medina tiene a su equipo en segundo lugar del Grupo A, y los resultados recientes muestran un equipo capaz de sumar en distintas competencias: victoria 2-1 ante Platense en la Liga Profesional y ese empate ante Corinthians que demuestra solidez en el plano internacional.

El historial reciente entre ambos es parejo. Los tres encuentros registrados entre estos clubes han terminado con un triunfo para cada lado y un empate, lo que refleja la igualdad que suele caracterizar estos cruces.

Noticias de los equipos y escuadras

Corinthians contra Estudiantes alineaciones probables

Manager

  • Diniz Silva Fernando

Fernando Diniz dirige a Corinthians para este partido de Copa Libertadores. No se han confirmado bajas por lesión ni sanciones en el plantel local, y no se ha publicado un once probable por el momento. La información se actualizará antes del pitazo inicial.

Alexander Medina conduce a Estudiantes en condición de visitante. Tampoco hay novedades de lesionados o suspendidos en el equipo argentino, y el entrenador uruguayo no ha adelantado su alineación titular. Se esperan más detalles del equipo en la previa del encuentro.

Forma

COR

COR - Formulario

COR
L2-1
SAN
L0-1
CHA
L1-2
EST
D1-1
FLA
L2-1
Gol marcado (encajado)
4/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
EST

EST - Formulario

BAC
W3-1
NEW
D0-0
SAR
L1-0
COR
D1-1
CAP
W2-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Corinthians llega con un balance de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre Copa Libertadores y Serie A. El resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Flamengo en el torneo doméstico, mientras que antes había caído 1-2 frente a Chapecoense AF. La única excepción positiva en ese tramo fue el empate 1-1 ante Estudiantes en la Copa Libertadores. El equipo de Diniz marcó cuatro goles y recibió siete en ese período.

Estudiantes acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Platense en la Liga Profesional, precedido por el empate ante Corinthians en el plano continental. En ese tramo, el equipo de Medina convirtió siete goles y concedió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CorinthiansEmpateEstudiantes
2
1
0
Copa Libertadores
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
F
Copa Sudamericana
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
F
Copa Sudamericana
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
0
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/3
Ambos equipos marcaron1/3

El encuentro más reciente entre estos clubes fue el empate 1-1 en la Copa Libertadores el 10 de septiembre de 2026, con Estudiantes como local. Antes de ese partido, los antecedentes se remontan a la Copa Sudamericana 2023, donde Estudiantes ganó 1-0 como local el 30 de agosto y Corinthians hizo lo propio en su estadio el 23 de agosto con el mismo marcador. De los tres enfrentamientos registrados, cada equipo suma una victoria y el último terminó igualado.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa Libertadores, Estudiantes ocupa la segunda posición. Corinthians lidera el Grupo E en el primer lugar de su zona.

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