Platense vs Fluminense Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 15/09/26

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Platense vs Fluminense por la Copa Libertadores el 15/09/26, a las 19:00.

Mejores apuestas Platense vs Fluminense

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 2.00 en bet365

1x2 - Empate ⭐ @ 3.25 en bet365

Total - Más de 1.5 goles ⭐ @ 1.40 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Platense vs Fluminense son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Campeón de la Libertadores en 2023, el Fluminense busca una plaza en semifinales por primera vez desde aquella histórica conquista del torneo continental. Todavía bajo el mando interino de Marcão, el Tricolor dio un paso importante hacia el objetivo tras derrotar al Platense por 2-0 en el Maracaná.

El Tricolor adoptó una postura dominante desde el pitido inicial y controló al Platense sin grandes dificultades. Los goles del Fluminense los anotaron Nonato y Hulk, que además dio una asistencia en el partido, confirmando su gran momento con la camiseta del equipo carioca.

Hulk suma tres goles y dos asistencias en los últimos cuatro partidos del Fluminense, que a pesar de la derrota ante el Atlético Mineiro el fin de semana en el Brasileirão, tiene todo para eliminar al Platense este martes.

El Platense está dirigido por Martín Palermo, ex jugador con un paso destacado por Boca Juniors, y disputa los cuartos de final de la Libertadores por primera vez. Apenas 13º en el Campeonato Argentino, el equipo no gana desde hace cuatro partidos, con tres derrotas y un empate.

Alineaciones probables Platense vs Fluminense

Posible alineación del Platense:

Cozzani, Juan Saborido, Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva, Barrios, Pablo Ferreira y Zapiola, Mainero, Togni y Retamar

Posible alineación del Fluminense:

Fábio, Guga, Thiago Silva, Millán (Ignácio) y Renê, Martinelli y Nonato, Canobbio, Ganso y Soteldo, Hulk

Ambos anotan otra vez en la Libertadores

El mercado de ambos anotan se registró en el último partido del Fluminense como visitante en la Libertadores: el empate fue 1-1 con Independiente Rivadavia, por los octavos de final de la competición.

Los números muestran que el Tricolor encajó ocho goles desde el inicio de la Libertadores, con un promedio de casi un gol concedido por partido en la competición continental.

Del otro lado, el Platense anotó y encajó gol en el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores frente a Coquimbo Unido. El equipo de Palermo hizo nueve goles en el torneo, con un promedio de un tanto por partido, según SofaScore.

Platense vs Fluminense Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 2.00 en bet365

Igualdad en tierras argentinas

La tendencia de empate en Argentina crece por la posibilidad de que el Fluminense adopte una postura cautelosa, ya que cuenta con una sólida ventaja de dos goles de diferencia. Marcão debería apostar por Thiago Silva al mando de la línea defensiva, con el siempre confiable Fábio bajo los tres palos.

Para quien no lo recuerde, el Fluminense consiguió un empate como visitante ante el Rivadavia en la fase anterior de la competición, teniendo que decidir su clasificación a cuartos en la tanda de penales.

Martín Palermo, por su parte, puede diseñar el sistema ofensivo del Platense con Franco Zapiola, autor de tres goles en la Libertadores 2026, como responsable de hacer circular el juego en el mediocampo y de elevar el promedio de apenas 3,7 remates al arco por partido.

Platense vs Fluminense Apuesta 2: 1x2 - Empate @ 3.25 en bet365

Un duelo con goles asegurados

El ataque del Fluminense acumula 10 goles marcados en la Libertadores, siete de ellos en la primera fase. Se trata de un equipo con un promedio de 1,1 goles por partido y que genera casi dos grandes ocasiones por encuentro.

En la primera fase de la Libertadores, el Fluminense marcó dos goles o más solo en las dos últimas fechas. Es decir, hubo cuatro partidos con el ataque Tricolor sin convertir o llegando a la red rival una sola vez.

El Platense, en cambio, con nueve goles hechos en la Libertadores y un promedio de un tanto por duelo, suele finalizar menos de cuatro veces por partido, de acuerdo con SofaScore. Ese ataque poco prolífico puede ser, además, el desafío a la hora de recortar la diferencia de dos goles frente al equipo brasileño.

Platense vs Fluminense Apuesta 3: Total - Más de 1.5 goles @ 1.40 en bet365

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

+