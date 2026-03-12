Muhammad Zaki

Sherwood apoya el fichaje de Van de Ven por el Liverpool
Se rumorea que el Liverpool podría lanzar una sensacional oferta por Micky van de Ven, jugador del Tottenham, en medio de la lucha del club del norte de Londres por evitar el descenso de la Premier League. Los Spurs ocupan actualmente el puesto 16, solo un punto por encima de la zona de descenso, tras una desastrosa campaña que ha llevado al despido de Thomas Frank tras solo ocho meses en el cargo. Las cosas no han mejorado bajo la dirección del entrenador interino Igor Tudor, que ha acumulado cuatro derrotas consecutivas, incluida una goleada por 5-2 en la Liga de Campeones a manos del Atlético de Madrid.