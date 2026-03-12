Muhammad Zaki

Golpe para las esperanzas del Wrexham en la Premier League, ya que un jugador clave se enfrenta a una importante baja por lesión.

Los sueños del Wrexham de lograr un ascenso histórico a la Premier League han sufrido un duro revés tras la noticia de que su delantero estrella, Kieffer Moore, estará fuera de los terrenos de juego durante un tiempo. El internacional galés, máximo goleador de los Red Dragons con 13 tantos esta temporada, sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la emocionante derrota por 4-2 ante el Chelsea en la quinta ronda de la FA Cup. El jugador de 33 años se perdió la derrota del martes ante el Hull City y se espera que se pierda al menos otros tres partidos cruciales de la Championship, lo que dejará un vacío importante en el arsenal ofensivo de Phil Parkinson.