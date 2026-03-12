Goal.com
Muhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

Artículos de Muhammad Zaki
  1. Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty
    Real MadridAntonio Rüdiger

    📽️ | Rudiger se une a los aficionados en una celebración desenfrenada tras derrotar al Manchester City.

    Antonio Rudiger volvió a demostrar por qué es el favorito absoluto de la afición del Bernabéu tras la contundente victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el Manchester City. Mientras que muchas de las grandes estrellas del fútbol intentan evitar la atención de los aficionados tras un partido tan importante de la Liga de Campeones, el internacional alemán abrazó a los seguidores y celebró efusivamente en su coche ante aquellos que le habían bloqueado la salida del estadio.

  2. Antonin Kinsky Thibaut Courtois GFXGetty/GOAL
    T. CourtoisA. Kinsky

    Courtois envió un mensaje privado a Kinsky tras la pesadilla con los Spurs.

    La estrella del Real Madrid Thibaut Courtois ha revelado que envió un mensaje privado de apoyo a Antonin Kinsky tras el desastroso debut del portero del Tottenham en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. El guardameta checo de 22 años fue titular por sorpresa en el Metropolitano, pero fue sustituido sin piedad a los 14 minutos tras cometer dos errores garrafales que ayudaron al equipo español a ponerse con una ventaja de 3-0.

  3. TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP
    B. BarcolaChelsea

    Barcola elogia la victoria «de referencia» del PSG sobre el Chelsea

    El París Saint-Germain reafirmó su dominio en la escena europea con una contundente victoria por 5-2 sobre el Chelsea en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. En una noche llena de talento ofensivo, Bradley Barcola destacó como catalizador, abriendo el marcador y marcando la pauta para un equipo parisino desbocado que dejó aturdido al gigante de la Premier League.

  4. Newcastle United FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport
    ArsenalBayer Leverkusen

    «¡Que me jodan!» Keown criticado por sus comentarios «sesgados» sobre el Arsenal.

    La leyenda del Arsenal Martin Keown se ha visto en el punto de mira después de que sus comentarios durante el empate 1-1 de los Gunners con el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones fueran tachados de «parciales». La polémica surge a raíz de un penalti pitado en el minuto 89 a favor del líder de la Premier League después de que Noni Madueke cayera tras un contacto mínimo con Malik Tillman, una decisión que permitió a Kai Havertz empatar el marcador.

  5. Micky van de Ven Tottenham LiverpoolGetty Images
    FichajesM. van de Ven

    Sherwood apoya el fichaje de Van de Ven por el Liverpool

    Se rumorea que el Liverpool podría lanzar una sensacional oferta por Micky van de Ven, jugador del Tottenham, en medio de la lucha del club del norte de Londres por evitar el descenso de la Premier League. Los Spurs ocupan actualmente el puesto 16, solo un punto por encima de la zona de descenso, tras una desastrosa campaña que ha llevado al despido de Thomas Frank tras solo ocho meses en el cargo. Las cosas no han mejorado bajo la dirección del entrenador interino Igor Tudor, que ha acumulado cuatro derrotas consecutivas, incluida una goleada por 5-2 en la Liga de Campeones a manos del Atlético de Madrid.

  6. Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
    ChelseaParis Saint-Germain

    Rosenior promete encontrar al topo del Chelsea tras la filtración de la alineación del PSG

    Liam Rosenior ha prometido que el Chelsea llevará a cabo una investigación exhaustiva para descubrir cómo se filtró en Internet la alineación titular para el partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain ocho horas antes del inicio del encuentro. Los planes tácticos de los Blues circularon por las redes sociales durante toda la tarde del miércoles, después de que un periodista francés los revelara, incluida la sorprendente noticia de que Filip Jorgensen sería titular en lugar de Robert Sánchez.

  7. TOPSHOT-FBL-ENG-PR-CHELSEA-FULHAMAFP
    FichajesChelsea

    Joao Pedro, candidato a fichar por sorpresa por el Arsenal

    El delantero del Chelsea Joao Pedro está disfrutando actualmente del momento más prolífico de su carrera, y su meteórico ascenso ha llamado la atención de sus antiguos compañeros de equipo. Keinan Davis, que jugó junto al brasileño en el Watford, cree que el jugador de 24 años está destinado a llegar a lo más alto. Davis incluso ha sugerido que podría estar sobre la mesa un traspaso al Arsenal, rival londinense en la Premier League.

  8. Valverde Vinicius Real Madrid GFXGetty
    Vinicius JuniorF. Valverde

    Revelado: Vini le preguntó a Valverde si quería lanzar el penalti del Manchester City.

    La goleada por 3-0 del Real Madrid al Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones fue una noche casi perfecta para los blancos, salvo por el penalti fallado por Vinicius Junior, que podría haber redondeado aún más el resultado. En el minuto 58, después de que el delantero brasileño fuera derribado en el área, las cámaras captaron el momento en el que Vinicius señaló a Valverde, ofreciéndole al centrocampista la oportunidad de lanzar y marcar lo que habría sido un cuarto gol espectacular en el partido.

  9. FBL-EUR-C1-CHELSEA-PRESSERAFP
    ChelseaParis Saint-Germain

    El Chelsea está «a un millón de kilómetros» de la gloria de la UCL a menos que resuelva un problema evidente.

    Jamie Carragher no se ha andado con rodeos a la hora de evaluar las credenciales del Chelsea, afirmando que los Blues nunca alcanzarán la cima del fútbol inglés o europeo con su actual situación en la portería. A pesar de su enérgica actuación durante gran parte del partido en el Parc des Princes, el equipo de Liam Rosenior sufrió una devastadora derrota por 5-2 ante el París Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

  10. Federico Valverde Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
    F. ValverdeReal Madrid

    📽️ | Valverde «recibe el Balón de Oro» tras marcar un hat-trick con el Manchester City.

    Federico Valverde ofreció una lección magistral que pasará a la historia de la Liga de Campeones, llevando al Real Madrid a una contundente victoria por 3-0 sobre el Manchester City. El motor del mediocampo uruguayo estuvo sobresaliente, anotando un impresionante hat-trick que ayudó al gigante español a poner un pie en los cuartos de final. Su actuación fue tan buena que un periodista en la zona mixta decidió saltarse las formalidades y, en tono de broma, le coronó con un «Balón de Oro» allí mismo.

  1. Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    F. ValverdeReal Madrid

    Trent elogia a Valverde como «el jugador más infravalorado del mundo».

    La estrella del Real Madrid Trent Alexander-Arnold ha elogiado a Federico Valverde, describiéndolo como el «jugador más infravalorado» del fútbol mundial tras su sensacional actuación contra el Manchester City. El internacional uruguayo fue el protagonista de la contundente victoria por 3-0 del equipo blanco en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Bernabéu. A pesar de la ausencia de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el hat-trick de Valverde en la primera parte desmanteló al equipo de Pep Guardiola en un frenético periodo de 22 minutos.

  2. Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
    J. SanchoManchester United

    Se revela el asombroso coste del desastroso paso de Sancho por el Manchester United

    El Manchester United finalmente se está preparando para romper relaciones con Jadon Sancho, pero la verdadera magnitud financiera de su estancia en Old Trafford ha pintado un panorama sombrío para el club. Tras llegar procedente del Borussia Dortmund en 2021 con grandes expectativas, se esperaba que Sancho fuera la cara visible del ataque del United durante una generación. En cambio, se marchará habiendo costado al club una auténtica fortuna durante sus cinco años de compromiso.

  3. Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    I. TudorTottenham

    ¿Tudor está a punto de ser despedido? Los Spurs toman una decisión antes del partido contra el Liverpool.

    Según se informa, Igor Tudor seguirá al frente del Tottenham en el difícil partido del domingo contra el Liverpool, a pesar de que la temporada del club se ha convertido en una crisis total. Desde que sustituyó a Thomas Frank el mes pasado, el croata ha supervisado una catastrófica racha de cuatro derrotas consecutivas, lo que ha dejado al equipo del norte de Londres a solo un punto por encima de la zona de descenso de la Premier League y enfrentándose a una eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones.

  4. Lionel Messi Barcelona 2018Getty
    L. MessiBarcelona

    Rakitic insiste en que Messi «merece» un homenaje digno por parte del Barcelona.

    El excentrocampista del Barcelona Ivan Rakitic ha pedido al club que finalmente rinda un homenaje digno a Lionel Messi, al tiempo que ha expresado su deseo de que la superestrella argentina continúe su carrera al más alto nivel durante «unos años más». En declaraciones realizadas con motivo de su 38.º cumpleaños, el croata reflexionó sobre el impacto que su antiguo compañero de equipo ha tenido en el deporte, señalando que la influencia de Messi trasciende las rivalidades entre clubes y las fronteras.

  5. Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
    NeymarSantos FC

    «¡Es muy complicado ser yo!» - Neymar responde a las «historias inventadas»

    Neymar ha respondido a sus críticos y a las «historias inventadas» sobre su estado físico después de ser una ausencia notable en el empate 2-2 del Santos con el Mirassol. Se esperaba que el jugador de 34 años participara en el choque del Brasileirão, pero finalmente quedó fuera de la convocatoria para someterse a un programa específico de gestión de la carga de trabajo, lo que desató una nueva ola de especulaciones sobre su condición física de cara al Mundial de 2026.

  6. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    A. GriezmannAtlético Madrid

    Griezmann admite que el «terreno resbaladizo» provocó los «errores» del Tottenham.

    Antoine Griezmann volvió a sus mejores tiempos el martes por la noche, liderando la goleada por 5-2 al Tottenham Hotspur en los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, a pesar del contundente marcador, Griezmann señaló que el equipo de Diego Simeone supo aprovechar un «campo resbaladizo» que provocó que los Spurs cometieran errores garrafales a lo largo del partido de ida.

  7. AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
    WrexhamK. Moore

    Golpe para las esperanzas del Wrexham en la Premier League, ya que un jugador clave se enfrenta a una importante baja por lesión.

    Los sueños del Wrexham de lograr un ascenso histórico a la Premier League han sufrido un duro revés tras la noticia de que su delantero estrella, Kieffer Moore, estará fuera de los terrenos de juego durante un tiempo. El internacional galés, máximo goleador de los Red Dragons con 13 tantos esta temporada, sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la emocionante derrota por 4-2 ante el Chelsea en la quinta ronda de la FA Cup. El jugador de 33 años se perdió la derrota del martes ante el Hull City y se espera que se pierda al menos otros tres partidos cruciales de la Championship, lo que dejará un vacío importante en el arsenal ofensivo de Phil Parkinson.

  8. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    A. KinskyTottenham

    «¡Él cometió los errores, no el entrenador!» - Kinsky criticado por su reacción al ser sustituido.

    El exdelantero de la Premier League Troy Deeney no se ha andado con rodeos a la hora de valorar la actuación de Antonin Kinsky durante la derrota por 5-2 del Tottenham ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El portero de 22 años fue sustituido tras solo 17 minutos de juego tras cometer una serie de errores garrafales, pero en lugar de sentarse en el banquillo, se dirigió directamente al vestuario.

  9. Simeone - KinskyGetty/GOAL
    D. SimeoneA. Kinsky

    Simeone «nunca había visto» nada parecido a la sustitución temprana de Kinsky.

    El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, admitió que se quedó impactado tras ver cómo el técnico interino del Tottenham, Igor Tudor, sustituía al portero Antonin Kinsky a los 17 minutos del partido de la Liga de Campeones. El guardameta checo de 22 años vivió una noche de pesadilla en el Metropolitano, cometiendo errores garrafales que dejaron al Tottenham con un 3-0 en contra en menos de un cuarto de hora. Simeone, conocido por su intensidad en la banda, confesó que era la primera vez que veía una decisión tan temprana de sustituir a un portero desde el banquillo.

