El agente de Luka Vuskovic rompe su silencio sobre el interés del Barcelona en medio de los rumores de que abandonará el Tottenham antes de debutar
El Barcelona quiere a Vuskovic para resolver sus problemas defensivos.
El agente Pini Zahavi, que representa a varias estrellas de renombre y mantiene una estrecha relación con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha abordado finalmente los crecientes rumores sobre uno de sus clientes. A pesar del revuelo que se ha generado en Alemania y España en torno a Vuskovic, Zahavi se mantiene hermético por ahora. Mientras el Barça busca reconstruir su plantilla con energía juvenil, el fenómeno croata se ha situado en lo más alto de su lista de deseos, lo que podría obligar al Tottenham a tomar una decisión difícil antes incluso de que el jugador haya pisado el césped con su camiseta.
El agente de Vuskovic se muestra evasivo sobre los rumores que lo vinculan con el Barça.
Zahavi ha tenido cuidado de no avivar el fuego prematuramente. En declaraciones recogidas por el diario catalán Mundo Deportivo, el representante mantuvo una distancia profesional respecto al ruido mediático. «No puedo comentar nada en este momento. El jugador sigue perteneciendo al Hamburgo y está completamente centrado allí», afirmó. «Podré dar más información dentro de exactamente dos meses, es decir, cuando termine su cesión y regrese oficialmente al Tottenham».
Los Spurs se mantienen firmes en el valor del joven prodigio.
A pesar de la ofensiva de encanto de Cataluña, no se espera que el club del norte de Londres deje marchar a su preciado activo sin luchar. Vuskovic tiene un contrato que dura hasta 2030 y, según el informe, no hay ninguna cláusula de rescisión activa en su acuerdo. Esto coloca al Tottenham en una posición de poder, ya que se barajan cifras de alrededor de 50 millones de libras como requisito mínimo para que el equipo de la Premier League se siente a la mesa de negociaciones.
Su padre, Daniel Vuskovic, admitió recientemente la incertidumbre de la situación y declaró a Sportske Novosti: «No sé si el Tottenham solo lo ve como un jugador con futuro o si estaría dispuesto a aceptar una transferencia si recibiera una oferta adecuada».
Vuskovic sueña con el fútbol español
Mientras los clubes discuten sobre las valoraciones, el propio jugador ya ha dado algunas pistas sobre dónde podría estar su corazón. Aunque actualmente está triunfando en la Bundesliga, el defensa ha contemplado abiertamente el atractivo de La Liga. Las propias aspiraciones de Vuskovic podrían desempeñar un papel importante si Flick decide impulsar un acuerdo formal en los próximos meses.
Reflexionando sobre su trayectoria profesional a principios de este año, el joven declaró a Tribuna: «Para ser sincero, la Premier League no es realmente lo que yo deseaba. No me imaginaba jugando en Inglaterra. Siempre he pensado solo en la liga croata y en el Hajduk, pero entre las ligas europeas, España era en cierto modo la más cercana a mis aspiraciones, y ahora la liga alemana, que es una liga muy importante. Algún día me gustaría jugar en España, eso es todo».
