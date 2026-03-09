¡Kylian Mbappé está de vuelta! Gran impulso para el Real Madrid con el regreso a los entrenamientos de la superestrella francesa antes del choque contra el Manchester City

El Real Madrid está entrando en la fase final de su preparación con solo 17 jugadores del primer equipo totalmente disponibles para ser seleccionados. El equipo médico supervisa cada hora la evolución de Mbappé, pero el club mantiene una postura cautelosa, y los informes sugieren que no arriesgarán al delantero a menos que esté al 100 % de su forma física, dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo para el partido de vuelta y la Copa del Mundo de verano. Ahora, Arbeloa tiene la presión de superar estos obstáculos de selección contra un City que sigue siendo uno de los favoritos para ganar el trofeo.