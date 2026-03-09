Alivio para Pep Guardiola, ya que Rodri evita la sanción por su arrebato tras el partido, que le ha costado al jugador del Manchester City una multa de 80 000 £

A pesar de su enfado inicial, Rodri optó por un enfoque conciliador durante la audiencia, lo que contribuyó a reducir su multa de 120 000 £. En un comunicado, el centrocampista declaró: «Me gustaría volver a pedir disculpas por los comentarios que hice durante la entrevista posterior al partido contra el Tottenham Hotspur el 1 de febrero de 2026. Acepto plenamente que mis palabras, tal y como las expresé, fueron inapropiadas y no estuvieron a la altura de lo que se espera de mí como jugador profesional. Quiero dejar claro que no era mi intención insinuar parcialidad ni cuestionar la integridad de los árbitros. Siempre he tenido, y sigo teniendo, un gran respeto por los árbitros y por el difícil trabajo que realizan en un entorno tan dinámico y sometido a tanta presión.

Mis comentarios se produjeron en un momento de frustración tras un resultado decepcionante. Tras reflexionar, reconozco que las palabras que utilicé fueron poco acertadas y que podían interpretarse de una manera que no era mi intención». Esta admisión, junto con su plena cooperación y su rápida aceptación de la acusación, fue un factor clave en la decisión de la FA de no imponerle una sanción de partidos.