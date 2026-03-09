Getty
Alivio para Pep Guardiola, ya que Rodri evita la sanción por su arrebato tras el partido, que le ha costado al jugador del Manchester City una multa de 80 000 £
El centrocampista se libra de la suspensión tras la acusación de la FA.
El jugador de 29 años fue acusado inicialmente de conducta indebida tras alegar que los árbitros no habían sido «imparciales» tras la remontada tardía del Tottenham. El incidente que desencadenó la ira del jugador involucró a Dominic Solanke, quien marcó un gol a pesar de que parecía haber pisado la pierna de Marc Guehi. La comisión decidió por unanimidad que el arrebato no alcanzaba el umbral para una sanción deportiva, teniendo en cuenta el historial disciplinario impecable del internacional español en lo que respecta a su conducta con los medios de comunicación.
Una furiosa diatriba siguió al colapso de los Spurs.
La frustración se desbordó en el norte de Londres después de que el City desperdiciara una cómoda ventaja de dos goles. En una furiosa diatriba contra los árbitros de la Premier League y el VAR, Rodri dijo a los periodistas: «Sé que hemos ganado demasiado y que la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral y, sinceramente, para mí no es justo. No es justo porque trabajamos muy duro en estas situaciones y ahora, para tomar estas decisiones, tenemos que seguir adelante. Por supuesto que hay que remontar, pero al final, cuando todo ha terminado, estamos frustrados porque la falta es muy clara. Le dio una patada en la pierna y, por supuesto, con el empujón de la acción sobre el balón, este entra».
Disculpa completa emitida por la estrella del City
A pesar de su enfado inicial, Rodri optó por un enfoque conciliador durante la audiencia, lo que contribuyó a reducir su multa de 120 000 £. En un comunicado, el centrocampista declaró: «Me gustaría volver a pedir disculpas por los comentarios que hice durante la entrevista posterior al partido contra el Tottenham Hotspur el 1 de febrero de 2026. Acepto plenamente que mis palabras, tal y como las expresé, fueron inapropiadas y no estuvieron a la altura de lo que se espera de mí como jugador profesional. Quiero dejar claro que no era mi intención insinuar parcialidad ni cuestionar la integridad de los árbitros. Siempre he tenido, y sigo teniendo, un gran respeto por los árbitros y por el difícil trabajo que realizan en un entorno tan dinámico y sometido a tanta presión.
Mis comentarios se produjeron en un momento de frustración tras un resultado decepcionante. Tras reflexionar, reconozco que las palabras que utilicé fueron poco acertadas y que podían interpretarse de una manera que no era mi intención». Esta admisión, junto con su plena cooperación y su rápida aceptación de la acusación, fue un factor clave en la decisión de la FA de no imponerle una sanción de partidos.
El viaje al Bernabéu se avecina mientras la lucha por el título se recrudece
La decisión llega en un momento crucial para Guardiola y su equipo. El City ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de la Premier League, a siete puntos del líder, el Arsenal, pero con un partido menos. Si bien la lucha por el título nacional requiere una casi perfección a partir de ahora, su atención inmediata se centra en los asuntos europeos. El miércoles, el campeón viajará al Bernabéu para disputar el apasionante partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.
