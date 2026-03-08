Getty Images
Daniel Levy y Joe Lewis acusados de «interferir» en las selecciones del equipo del Tottenham, según una sensacional afirmación del exentrenador de los Spurs
Consejos no deseados antes del enfrentamiento con el Manchester United
Redknapp recordó un incidente concreto antes de un enfrentamiento con el Manchester United en 2010. En una entrevista con The Times, recordó: «Nunca se lo he contado a nadie, al menos eso creo. Pero ¿quieres saber lo que me pasó realmente en el Tottenham? Jugamos contra el Man United en Old Trafford, en octubre de 2010, íbamos volando en la tabla.
«Iba de camino al aeropuerto de Stansted para volar a Manchester y recibí una llamada de Daniel. Daniel nunca me llamaba los viernes, nunca se metía en los asuntos del equipo. Daniel dijo: "Hola, Harry. Soy Daniel". "Hola, Daniel", le respondí... "¿A quién vas a poner mañana en la delantera?", me preguntó. Le respondí: "A Robbie Keane". Él dijo: "¿A Robbie Keane?". Le dije: "Sí, a Robbie Keane". Entonces me dijo: "¿Por qué no hablas con Rafael van der Vaart sobre con quién quiere jugar?".
Le dije: «¿Qué tiene que ver Rafael van der Vaart, Daniel? Yo elijo el equipo, no Rafael van der Vaart». Él dijo: «Bueno, pensé que sería interesante saber qué opinaba Rafa, ya sabes». «No, la verdad es que no», le dije, «jugará Robbie Keane».
El ultimátum del propietario de los Spurs sobre Keane
Según se informa, la interferencia no se limitó a Levy, ya que Redknapp afirma que luego recibió una llamada directa de Joe Lewis, quien en ese momento era propietario del Tottenham. Continuó diciendo: «[Joe] dice: "Me gusta tu línea de ataque, [Aaron] Lennon, Van der Vaart y [Roman] Pavlyuchenko. Ese Robbie Keane es inútil"».
El veterano entrenador se mantuvo firme ante las exigencias del multimillonario propietario. «Le dije: "Esa es tu opinión, Joe". Entonces él respondió: "¿Por qué no le preguntas a Rafael van der Vaart con quién quiere jugar?". Yo le contesté: "¿Qué tiene que ver Rafael van der Vaart? Yo elijo el equipo, no Van der Vaart". Te diré lo que Joe me dijo entonces. "Si Robbie Keane juega mañana, ni siquiera lo veré por televisión". "Esa decisión te corresponde a ti, Joe", le dije. "Sí, joder, claro que sí".
El principio del fin para Redknapp
Redknapp cree que estas discusiones sobre la selección de Keane acabaron provocando su destitución. «Robbie Keane se dejaba la piel en el Tottenham y nunca tuve ningún problema con Rafa, que era fantástico para el Tottenham, pero creo que esa conversación fue mi fin. Terminamos cuartos en la Premier League la temporada siguiente, pero perdimos nuestra plaza en la Champions League de la temporada siguiente porque el Chelsea, que había terminado sexto, fue a Múnich para la final de la Champions League y ganó al Bayern», añadió.
Los Spurs se deslizan hacia el descenso
Estas revelaciones llegan en un momento en el que el actual Tottenham atraviesa una crisis histórica, y Redknapp advierte de que su antiguo club es ahora «el favorito para descender» tras una racha de malos resultados bajo la dirección del destituido entrenador Thomas Frank y su sustituto, Igor Tudor. El equipo del norte de Londres se encuentra a solo un punto de la zona de descenso tras una contundente derrota por 3-1 ante el Crystal Palace.
Reflexionando sobre la difícil situación actual en el Tottenham Hotspur Stadium, Redknapp expresó su sorpresa por lo mucho que ha caído el club, afirmando: «Ha sido otro desastre. Hace cuatro o cinco semanas no podía imaginar que el Tottenham se viera envuelto en una lucha por el descenso, pero cada semana que pasa la situación empeora. Pero ahora el Tottenham está metido de lleno en ello, en apuros, parece que incluso podría ser el favorito para descender, la situación es así de desesperada».
