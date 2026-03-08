Luis Enrique cuestiona la fortaleza mental del PSG tras otra derrota antes del enfrentamiento de la Liga de Campeones con el Chelsea

El momento en que se produce esta mala racha es especialmente preocupante para el gigante parisino, que ha tenido problemas para mantener un rendimiento constante en las últimas semanas. Según un informe de RMC Sport, el cuerpo técnico del PSG ya había observado un rendimiento y un comportamiento por debajo de lo esperado durante los entrenamientos previos al partido contra el Mónaco. A pesar de estas señales de alarma, Enrique sigue decidido a apoyar a sus jugadores mientras se preparan para la competición europea.

Cuando se le preguntó si la raíz del problema radicaba en la preparación de la semana, el exentrenador del Barcelona se apresuró a descartarlo: «No, no en los entrenamientos. Los entrenamientos no son lo mismo que un partido. Pero lo que quiero decir es que no quiero perder la fe en este equipo. Creo que hemos demostrado esta mentalidad de no rendirnos nunca hasta el final. Cuando tuvimos oportunidades para cambiar el resultado, encajamos otro gol, por lo que fue difícil y el partido se acabó. No es el mejor resultado para llegar a la Liga de Campeones, somos conscientes de ello, pero vamos a intentar superarlo».