Micah Richards advierte al Arsenal que «aún no han ganado nada», pero cree que los Gunners son los claros favoritos para ganar la Champions League

Aunque algunos han criticado el enfoque pragmático de los Gunners, entre ellos el exentrenador del Newcastle Alan Pardew, quien afirmó que «no hay nada bonito» en sus últimas actuaciones, Richards cree que la escena europea se adapta mejor a Arteta. Argumentó que la configuración táctica de los gigantes continentales favorecerá más al Arsenal que las tácticas de «bloque bajo» que suelen emplear los equipos desesperados de la Premier League que buscan arañar un punto.

Richards explicó sus razones para nombrarlos favoritos diciendo: «Son líderes de la Premier League y creo que el Arsenal es el favorito para la Champions League porque creo que les conviene más que los partidos nacionales. En la Champions League, los partidos pueden ser un poco más abiertos, mientras que en la Premier League todos van a jugar con un bloque bajo contra ellos».