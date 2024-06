How to watch and live stream Copa America 2024

An all-you-need-to-know guide on how to watch Copa America 2024 on US TV

Fox Sports 1 is available on all DirecTV packages. Fox Sports 2 is available on Ultimate and Premier.

Fubo hosts FOX Sports, and also has a Latino package from just $29.99 /mo.

Fubo hosts FOX Sports, and also has a Latino package from just $29.99 /mo.

Fubo hosts FOX Sports, and also has a Latino package from just $29.99 /mo.

The Copa America is where soccer truly comes to life. All manner of different styles to a backdrop of samba and the world’s best players.

It’s the oldest continental soccer championship on the planet, and every four years, it gets even more exciting as the likes of Brazil, Argentina, Uruguay, and Colombia battle it out for supremacy.

Get excited because from brand new kits for watching some of the biggest players in world soccer, you're going to want to keep up with all the action this year.

So, if you’re looking to watch and live stream the 2024 Copa America, we’ve got you covered with the best options for doing so right here.

Which TV channels have the rights to Copa America soccer?

The Copa America is broadcast on a couple of channels in the United States, with Fox Sports having the English language broadcasting rights and both TUDN and Univision owning the Spanish language rights.

Both will broadcast each game across their networks, with Univision and TUDN showing games live in the case of the latter.

Copa America 2024 fixtures

What are the Copa America 2024 groups?

Group A Argentina, Peru, Chile, Canada Group B Mexico, Ecuador, Venezuela, Jamaica Group C United States, Uruguay, Panama, Bolivia Group D Brazil, Colombia, Paraguay, Costa Rica

Best TV packages to watch Copa America 2024

With a few options available to stream the 2024 Copa America, you can gain access to it through a number of different online sources and TV packages. We’ve done the hard work to bring you the best options for you at a range of different price points…

Squad List for Copa America 2024

Group A

Argentina

Position Player Name Club Goalkeepers Franco Armani River Plate Gerónimo Rulli Ajax Emiliano Martínez Aston Villa Defenders Gonzalo Montiel Nottingham Forest Leonardo Balerdi Marseille Germán Pezzella Real Betis Nicolás Otamendi Benfica Cristian Romero Tottenham Nicolás Tagliafico Lyon Lucas Martínez Quarta Fiorentina Lisandro Martínez Manchester United Nahuel Molina Atlético Madrid Marcos Acuña Sevilla Valentín Barco Brighton & Hove Albion Midfielders Guido Rodríguez Real Betis Leandro Paredes AS Roma Alexis Mac Allister Liverpool Rodrigo de Paul Atlético Madrid Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Enzo Fernández Chelsea Giovani Lo Celso Tottenham Ángel Di María Benfica Valentín Carboni Monza Forwards Lionel Messi Inter Miami Ángel Correa Atlético Madrid Alejandro Garnacho Manchester United Nicolas González Fiorentina Lautaro Martínez Internazionale Julián Álvarez Manchester City

Canada

Position Player Name Club Goalkeepers Maxime Crépeau Portland Timbers Thomas McGill Brighton & Hove Albion Dayne St. Clair Minnesota United Grégoire Swiderski Bordeaux B, listed as training player Defenders Alphonso Davies Bayern Munich Alistair Johnston Celtic Richie Laryea Toronto FC Dominick Zator Korona Kielce Moïse Bombito Colorado Rapids Derek Cornelius Malmö Luc de Fougerolles Fulham Kyle Hiebert St. Louis City SC Kamal Miller Portland Timbers Midfielders Mathieu Choinière CF Montréal Stephen Eustáquio FC Porto Ismaël Koné Watford Jonathan Osorio Toronto FC Samuel Piette CF Montréal Forwards Charles-Andreas Brym Sparta Rotterdam Tajon Buchanan Internazionale Junior Hoilett Aberdeen Liam Millar FC Basel Jacob Shaffelburg Nashville SC Thelonius Bair Motherwell Jonathan David Lille Cyle Larin Mallorca Iké Ugbo Troyes Tani Oluwaseyi Minnesota United

Chile

Position Player Name Club Goalkeepers Claudio Bravo Real Betis Brayan Cortés Colo Colo Gabriel Arias Racing Club Defenders Felipe Loyola Huachipato Matias Catalán Talleres Guillermo Maripán AS Monaco Paulo Díaz River Plate Igor Lichnovsky Club América Gabriel Suazo Toulouse Thomas Galdámes Godoy Cruz Midfielders Erick Pulgar Flamengo Marcelino Núñez Norwich City Rodrigo Echeverría Huracán Diego Valdés Club América César Pérez Unión La Calera Forwards Alexis Sánchez Internazionale Darío Osorio Midtjylland Victor Dávila CSKA Moscow Eduardo Vargas Atlético Mineiro Ben Brereton Díaz Sheffield United Marcos Bolados Colo Colo Maximiliano Guerrero Universidad de Chile Cristián Zavala Colo Colo

Peru

Position Player Name Club Goalkeepers Pedro Gallese Orlando City Carlos Cáceda Melgar Diego Romero Universitario Defenders Luis Advíncula Boca Juniors Oliver Sonne Silkeborg IF Luis Abram Atlanta United Alexander Callens AEK Athens Anderson Santamaría Atlas Carlos Zambrano Alianza Lima Marcos López Feyenoord Paolo Reyna Melgar Midfielders Wilder Cartagena Orlando City Sergio Peña Malmo FF Jesús Castillo Gil Vicente Piero Quispe Pumas Renato Tapia Celta Vigo Christian Cueva free agent Forwards André Carrillo Al Qadsiah Gianluca Lapadula Cagliari Bryan Reyna Belgrano Franco Zanelatto Alianza Lima Andy Polo Universitario Alex Valera Universitario Edison Flores Universitario José Rivera Universitario Joao Grimaldo Sporting Cristal Paolo Guerrero César Vallejo

Ecuador

Position Player Name Club Goalkeepers Hernán Galíndez Huracán Alexander Domínguez Liga de Quito Moises Ramírez Independiente del Valle Defenders Piero Hincapié Bayer Leverkusen William Pacho Eintracht Frankfurt Félix Torres Corinthians Joel Ordóñez Club Brugge Andrés Micolta Pachuca Jackson Porozo Troyes Layan Loor CD Universidad Catolica José Hurtado RB Bragantino Angelo Preciado Sparta Prague Midfielders Carlos Gruezo San Jose Earthquakes Moisés Caicedo Chelsea Alan Franco Atletico Mineiro José Cifuentes Cruzeiro Joao Ortiz Independiente del Valle Kendry Paez Independiente del Valle Jeremy Sarmiento Ipswich Town John Yeboah Rakow Czestochowa Ángel Mena Leon Alan Minda Cercle Bruges Janner Corozo Barcelona SC Forwards Enner Valencia Internacional Kevin Rodríguez Royale Union Saint-Gilloise Jordy Caicedo Atlas

Jamaica

Position Player Name Club Goalkeepers Coniah Boyce-Clarke Reading Shaquan Davis Mount Pleasant FC Jayden Hibbert Atlanta United 2 Jahmali Waite El Paso Locomotive Defenders Jonathan Bell Seattle Sounders Di'Shon Bernard Sheffield Wednesday Tayvon Gray New York City FC Michael Hector Free agent Richard King Cavalier SC Greg Leigh Oxford United Dexter Lembikisa Heart of Midlothian Damion Lowe Philadelphia Union Midfielders Karoy Anderson Charlton Athletic Bobby Decordova-Reid Fulham Daniel Johnson Stoke City Kevon Lambert San Antonio FC Alex Marshall Portmore United Kasey Palmer Coventry City Adrian Reid Jr. Cavalier SC Forwards Michail Antonio West Ham United Deshane Beckford Cavalier SC Cory Burke New York Red Bulls Devonte Campbell Mount Pleasant FC Renaldo Cephas Ankaragucu Kaheim Dixon Arnett Gardens FC Shamar Nicholson Clermont Foot

Position Player Name Club Goalkeepers Luis Malagon Club América Raul Rangel Chivas Julio González Pumas Defenders Israel Reyes Club América Jorge Sánchez Porto Brian García Toluca César Montes Almeria Víctor Guzmán Monterrey Alexis Peña Necaxa Johan Vásquez Genoa Jesús Orozco Chivas Gerardo Arteaga Monterrey Bryan González Pachuca Midfielders Edson Álvarez West Ham United Luis Romo Monterrey Jordan Carrillo Santos Laguna Érick Sánchez Pachuca Orbelín Pineda AEK Athens Roberto Alvarado Chivas Luis Chávez Dinamo Moscow Andres Montaño Mazatlan Fernando Beltrán Chivas Carlos Rodríguez Cruz Azul Forwards Marcelo Flores Tigres César Huerta Pumas Julian Quiñones Club América Santiago Giménez Feyenoord Alexis Vega Toluca Uriel Antuna Cruz Azul Guillermo Martínez Pumas

Venezuela

Position Player Name Club Goalkeepers Rafael Romo CD Universidad Católica Joel Graterol Club América de Cali José David Contreras Águilas Doradas Alain Baroja Always Ready Defenders Alexander González Emelec Jon Aramburu Real Sociedad Nahuel Ferraresi São Paulo Yordan Osorio Parma Carlos Vivas Deportivo Táchira Wilker Ángel Criciúma Christian Makoun Anorthosis Famagusta Jhon Chancellor Metropolitanos Miguel Navarro Talleres Midfielders José Andrés Martínez Philadelphia Union Cristian Cásseres Jr. Toulouse Yangel Herrera Girona Daniel Pereira Austin FC Telasco Segovia Casa Pia Tomás Rincón Santos FC Samuel Sosa Querétaro Eduard Bello Mazatlán Kervin Andrade Fortaleza Matías Lacava Vizela Darwin Machís Cádiz Jhon Murillo Atlas Yeferson Soteldo Gremio Jefferson Savarino Botafogo Forwards Salomón Rondón Pachuca Jhonder Cádiz Famalicao Eric Ramírez Atlético Nacional

Group C

Bolivia

Position Player Name Club Goalkeepers Guillermo Viscarra The Strongest Carlos Lampe Bolívar Gustavo Almada Universitario de Vinto Defenders Diego Medina Always Ready Pablo Vaca Always Ready Héctor Cuéllar Always Ready Marcelo Suárez Always Ready Yomar Rocha Bolívar Jesús Sagredo Bolívar José Sagredo Bolívar Jairo Quinteros Bolívar Adrián Jusino The Strongest Luis Haquín Ponte Preta Efraín Morales Atlanta United FC Roberto Carlos Fernández FC Baltika Kaliningrad Midfielders Lucas Chávez Bolívar Leonel Justiniano Bolívar Fernando Saucedo Bolívar Ramiro Vaca Bolívar Robson Matheus Always Ready Adalid Terrazas Always Ready Rodrigo Ramallo The Strongest Boris Céspedes Yverdon Sport FC Jaume Cuéllar Barcelona B Gabriel Villamil Liga de Quito Miguel Terceros Santos FC Forwards César Menacho Blooming Carmelo Algarañaz Bolívar Bruno Miranda The Strongest

Panama

Position Player Name Club Goalkeepers Orlando Mosquera Maccabi Tel-Aviv Luis Mejía Club Nacional César Samudio CD Marathón Defenders Fidel Escobar Deportivo Saprissa Eduardo Anderson Deportivo Saprissa José Córdoba Levski Sofía Éric Davis FC Kosice Iván Anderson Fortaleza CEIF Michael Murillo Marseille Cesar Blackman Slovan Bratislava Edgardo Fariña Municipal Roderick Miller Turan Tovuz IK Martín Krug Levante ll Midfielders Aníbal Godoy Nashville SC Adalberto Carrasquilla Houston Dynamo Cristian Martínez Al-Jandal SC José Luis Rodríguez Famalicão Édgar Bárcenas Mazatlán Jovani Welch Académico Viseu FC Freddy Góndola Maccabi Bnei Reineh Carlos Harvey Minnesota United Abdiel Ayarza Cienciano César Yanis AD San Carlos Forwards Ismael Díaz CD Universidad Católica José Fajardo CD Universidad Católica Eduardo Guerrero Zorya Lugansk Cecilio Waterman Alianza Lima

USA

Position Player Name Club Goalkeepers Ethan Horvath Cardiff City Sean Johnson Toronto FC Matt Turner Nottingham Forest Defenders Cameron Carter-Vickers Celtic Kristoffer Lund Palermo Mark McKenzie Genk Shaq Moore Nashville SC Tim Ream Fulham Chris Richards Crystal Palace Antonee Robinson Fulham Miles Robinson FC Cincinnati Joe Scally Borussia Mönchengladbach Midfielders Tyler Adams AFC Bournemouth Johnny Cardoso Real Betis Luca de la Torre Celta Vigo Weston McKennie Juventus Yunus Musah AC Milan Giovanni Reyna Nottingham Forest Malik Tillman PSV Eindhoven Timothy Tillman LAFC Forwards Brenden Aaronson Union Berlin Folarin Balogun AS Monaco Ricardo Pepi PSV Eindhoven Christian Pulisic AC Milan Josh Sargent Norwich City Tim Weah Juventus Haji Wright Coventry City

Uruguay

Position Player Name Club Goalkeepers Sergio Rochet Internacional Santiago Mele Atletico Junior Franco Israel Sporting CP Defenders Sebastián Cáceres Club América José María Giménez Atlético Madrid Lucas Olaza Krasnodar Mathías Olivera Napoli Nahitan Nández Al Qadsiah Ronald Araújo Barcelona Nicolás Marichal Dinamo Moscow Matías Viña Flamengo Guillermo Varela Flamengo Midfielders Manuel Ugarte París Saint-Germain Rodrigo Bentancur Tottenham Federico Valverde Real Madrid Emiliano Martínez Midtjylland Nicolás de la Cruz River Plate Giorgian de Arrascaeta Flamengo Forwards Facundo Pellistri Granada Maximiliano Araújo Toluca Brian Rodríguez Club América Darwin Núñez Liverpool Agustín Canobbio Athletico Paranaense Brian Ocampo Cádiz Cristian Olivera LAFC Luis Suárez Inter Miami

Group D

Brazil

Position Player Name Club Goalkeepers Alisson Liverpool Bento Athletico-PR Rafael São Paulo Defenders Danilo Juventus Yan Couto Girona Guilherme Arana Atlético Mineiro Wendell Porto Lucas Beraldo Paris Saint-Germain Marquinhos Paris Saint-Germain Gabriel Magalhães Arsenal Éder Militão Real Madrid Midfielders Andreas Pereira Fulham Bruno Guimarães Newcastle United Douglas Luiz Aston Villa João Gomes Wolverhampton Wanderers Lucas Paquetá West Ham United Forwards Endrick Palmeiras Gabriel Martinelli Arsenal Evanilson Porto Raphinha Barcelona Rodrygo Real Madrid Savinho Girona Vinícius Júnior Real Madrid

Colombia

Position Player Name Club Goalkeepers Camilo Vargas Atlas David Ospina Al Nassr Álvaro Montero Millonarios Defenders Daniel Muñoz Crystal Palace Santiago Arias Bahía Yerson Mosquera Villarreal CF Carlos Cuesta Genk Jhon Lucumí Bologna Yerry Mina Cagliari Davinson Sánchez Galatasaray Deiver Machado Lens Johan Mojica Osasuna Midfielders Kevin Castaño Krasnodar Sebastián Gómez Coritiba Jefferson Lerma Crystal Palace Mateus Uribe Al Sadd Richard Rios Palmeiras Jorge Carrascal Dinamo Moscow James Rodríguez São Paulo Juan Fernando Quintero Racing Club Forwards Yaser Asprilla Watford Jhon Arias Fluminense Luis Sinisterra AFC Bournemouth Jhon Durán Aston Villa Miguel Ángel Borja River Plate Luis Díaz Liverpool Rafael Santos Borré Internacional Jhon Córdoba Krasnodar

Costa Rica

Position Player Name Club Goalkeepers Kevin Chamorro Deportivo Saprissa Patrick Sequeira Ibiza Aaron Cruz Herediano Defenders Fernán Faerrón Herediano Julio Cascante Austin FC Gerald Taylor Deportivo Saprissa Francisco Calvo Juárez Juan Pablo Vargas Millonarios Joseph Mora Deportivo Saprissa Haxzel Quirós Herediano Jyeyland Mitchell Alajuelense Yeison Molina Guanacasteca Douglas Sequeira Deportivo Saprissa Midfielders Brandón Aguilera Nottingham Forest Orlando Galo Herediano Josimar Alcócer Westerlo Ariel Lassister CF Montréal Jefferson Bremes Deportivo Saprissa Alejandro Bran Minnesota United Forwards Manfred Ugalde Spartak Moscow Joel Campbell Alajuelense Anthony Contreras Pafos Kenneth Vargas Heart of Midlothian Álvaro Zamora Aris Andy Rojas Herediano Warren Madrigal Deportivo Saprissa

Paraguay

Position Player Name Club Goalkeepers Carlos Coronel New York Red Bulls Alfredo Aguilar Sportivo Luqueño Rodrigo Morínigo Libertad Defenders Omar Alderete Getafe Fabián Balbuena Dinamo Moscow Gustavo Gómez Palmeiras Júnior Alonso Krasnodar Gustavo Velázquez Newell's Old Boys Iván Ramírez Libertad Matías Espinoza Libertad Néstor Giménez Libertad Midfielders Matías Rojas Inter Miami Richard Sánchez Club América Andrés Cubas Vancouver Whitecaps Mathías Villasanti Gremio Damián Bobadilla São Paulo Hernesto Caballero Libertad Fabrizio Peralta Cerro Porteño Gabriel Aguayo Cerro Porteño Forwards Ramón Sosa Talleres Miguel Almirón Newcastle United Julio Enciso Brighton & Hove Albion Alejandro Romero Al-Ain Adam Bareiro San Lorenzo Alex Arce Liga de Quito Derlis González Olimpia Ángel Romero Corinthians

