Torpedo Moscow Overview

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Torpedo Moscow

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Christian Pulisic Liverpool crest

Mengapa Pulisic yang dijuluki ‘mimpi buruk’ bisa menjadi pengganti Salah di Liverpool

Christian Pulisic berpotensi menjadi penerus yang sempurna bagi Mohamed Salah di Liverpool, demikian disampaikan Jonathan Spector kepada GOAL, mengingat bintang timnas AS tersebut dianggap sebagai “mimpi buruk” bagi barisan pertahanan lawan. Penyerang internasional AS ini saat ini terdaftar di klub raksasa Serie A, AC Milan, namun telah memiliki pengalaman bermain di Liga Premier berkat masa baktinya selama empat tahun di Chelsea.

C. PulisicLiverpool
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Standings

Copa crestCopa

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1AC Milan crestAC Milan00000000
2Atalanta crestAtalanta00000000
3Bologna crestBologna00000000
4Cagliari crestCagliari00000000
5Como crestComo00000000
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