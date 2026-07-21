"كريستيانو لا روخا لديه كأس عالم" .. الحفل الرسمي للمنتخب الإسباني يسخر من رونالدو بعد فشله في المونديال

توج المنتخب الإسباني أول أمس الأحد، بطلًا لكأس العالم 2026 على حساب نظيره الأرجنتيني بعد نهائي امتد لـ120 دقيقة، وحُسم بهدف نظيف، سجله فيران توريس.

هذا التتويج هو الثاني في تاريخ لا روخا، حيث حصد اللقب العالمي الأول في تاريخه بمونديال جنوب أفريقيا 2010.

وقد وصلت كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي أمس الإثنين، إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، وقد جابت الشوارع في حافلة مكشوفة للاحتفال مع الجماهير قبل الحفل الأكبر..







