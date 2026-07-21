رغم تاريخه الكبير في ريال مدريد إلا أن هذا لم يمنع الإسبان من السخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال احتفالاتهم بالتتويج بكأس العالم 2026.
"كريستيانو لا روخا لديه كأس عالم" .. الحفل الرسمي للمنتخب الإسباني يسخر من رونالدو بعد فشله في المونديال
إسبانيا بطل العالم للمرة الثانية في تاريخه
توج المنتخب الإسباني أول أمس الأحد، بطلًا لكأس العالم 2026 على حساب نظيره الأرجنتيني بعد نهائي امتد لـ120 دقيقة، وحُسم بهدف نظيف، سجله فيران توريس.
هذا التتويج هو الثاني في تاريخ لا روخا، حيث حصد اللقب العالمي الأول في تاريخه بمونديال جنوب أفريقيا 2010.
وقد وصلت كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي أمس الإثنين، إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، وقد جابت الشوارع في حافلة مكشوفة للاحتفال مع الجماهير قبل الحفل الأكبر..
السخرية من رونالدو
الحفل الأكبر الذي التقى به اللاعبون بالجماهير، مع تقديم كل منهم بطريقة خاصة، هنا كانت السخرية من صاروخ ماديرا، خاصةً مع توديعه كأس العالم 2026 مبكرًا..
السخرية سبقت تقديم الجناح الأيمن يريمي بينو، حيث كان يلقب في شوارع الحي الذي نشأ به بـ"كريستيانو رونالدو"، لكن الفارق الجوهري حاليًا بينهما أن الدون لم يحقق اللقب العالمي قط في مسيرته التي قاربت على الانتهاء، بينما توج به صاحب الـ23 عامًا.
مقدم الحفل قال في تقديم الجناح الشاب: "كانوا يلقبونه بكريستيانو رونالدو، لكنه بالفعل حاصل على كأس عالم، إنه لاعب خط وسط منتخبنا، بطل دوري المؤتمرات، الكناري الذهبي، بطل العالم الخاص بنا، صاحب الرقم 11 يريمي بينو".
- AgenciaLOF
ماذا قدم يريمي بينو في كأس العالم 2026؟
جناح كريستال بالاس الإنجليزي لم يشارك سوى في 69 دقيقة فقط خلال الحدث العالمي بأمريكا الشمالية، حيث خاض 45 دقيقة أمام السعودية، و24 دقيقة أمام أوروجواي، في الجولتين الثانية والثالثة من مرحلة المجموعات.
فيما كان بينو حبيسًا على مقاعد البدلاء في بقية الجولات وصولًا للنهائي، كما لم يصنع أو يسجل أي هدف.
ماذا قدم كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026؟
بالحديث عن صاروخ ماديرا فكان صاحب حظ عثر في – ربما – آخر مشاركة له بكأس العالم، إذ لم يسجل سوى ثلاثة أهداف؛ اثنين في شباك أوزباكستان، وآخر أمام كرواتيا، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، ودور الـ32، على الترتيب.
فيما ودع رفاق الدون المونديال من دور الـ16 بالهزيمة أمام إسبانيا بهدف نظيفة.
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